fb ig video ETtoday search mobile

春節就到熱情的高雄避冬！必吃三眼怪冰、親民澎湃早午餐

> >

春節時期就跟吹著冷風的北國說再見，到熱情暖陽的高雄避寒吧，逛不完的景點還有吃不完的美食，絕對是過年殺時間的最好選擇，跟著編輯學在地人吃美食絕對不踩雷。

第一站 旗津

一到高雄就衝旗津，在這裡新鮮海產想吃多少就有多少，快炒餐廳任你炒，老街也是絕對要走一遭，這兩家熱門小吃一定要嘗。

旗魚昌黑輪

旗津／有餡的紮實黑輪

大排長龍的旗魚昌黑輪真的是網路上大推，只要來到旗津老街一定要買三五支吃個開心，水煮蛋內餡越嚼越香，紮實外皮撒上胡椒粉吃了一支還想再吃。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲旗魚昌黑輪。（圖／美食客Debby Lee提供）

椪嫂蕃薯椪

旗津／小心燙口的放大版地瓜球

芝麻球大小的蕃薯椪，像是地瓜球外皮吃起來酥酥脆脆，內餡卻包著滾燙的蕃薯糖漿，不會過度粘膩的好味道讓吃過的美食客都會一買再買。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲椪嫂蕃薯椪。（圖／美食客蔻蔻露提供）

第二站 駁二藝術特區

除了園區內有藝術商店和特色小店之外，每年都有大港開唱和不定期展覽活動在此舉辦，蘊含歷史味道的藝術園區相當推薦來走走喲，逛完就可以去吃有50年歷史的古早味杏仁茶，還有可愛冰淇淋啦。

50年古早味杏仁茶

鹽埕區／奶香杏仁茶堅循古法

不加杏仁精，堅持用早期傳統手法煮製杏仁茶，有濃濃奶香味，搭配鹹奶油爆漿餐包，還有來自隔壁麵攤的乾意麵絕對必點，下午六點半才營業不要太早去蛤。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲50年古早味杏仁茶。（圖／美食客hua提供）

BUONO POPS

鹽埕區／義式手工冰棒

主打義式鮮果冰棒每天都有不一樣口味，且每隔一段期間就會推出創意義式冰淇淋，這支三眼怪就超可愛噠。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲BUONO POPS。（圖／美食客米諾提供）

第三站 苓雅夜市

逛了一整天到了晚餐時間，就是要來高雄在地人每天都在吃的美食夜市，好多隱藏版現在一次告訴你。

高雄苓雅油煎肉圓

苓雅區／恰恰酥脆肉圓油煎肉圓

不同於油泡的烹調方式，油煎的手法讓表面煎到恰恰吃起來才有酥脆感，以瘦肉為主的內餡不會膩。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲高雄苓雅油煎肉圓。（圖／美食客林萍萍提供）

南豐魯肉飯

苓雅區／50年飄香老店

滷到軟爛的控肉用筷子一夾就分開，想嘗試的吃貨記得要點「魯肉飯」才吃得到控肉喔，店內另一個知名的還有獅子頭，一顆10元，口感濕潤不乾柴也很夠味喔。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲南豐魯肉飯。（圖／美食客 KH Chen提供）

老江紅茶牛奶

苓雅區／吐司蛋餅老店

火腿蛋土司和紅茶牛奶就是本店招牌，店內還有多種傳統甜點虎皮蛋糕和香蕉蛋糕等等，24小時營業想食什麼時候吃都可以。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲老江紅茶牛奶。（圖／美食客嗨Q提供）

第四站 新崛江商圈

領到壓歲錢一定要逛街買東西啊，新崛江號稱年輕人的購物天堂，美妝或服飾都超好逛，當然美食也不能錯過囉。

找餐計畫 foodie plan

前金區／台灣味的漢堡

用台灣刈包還有厚煎吐司做漢堡拉，喜歡吃辣的吃貨們可以選「泰好吃」口味，如果有在高雄待兩天一夜很適合睡到自然醒，再來享受份量十足價格又親民的早午餐吧。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲找餐計畫 foodie plan。（圖／美食客又鮮提供）

老四川巴蜀麻辣燙

前金區／鴨血豆腐打包帶回家

過年就是要圍爐，從高雄起源紅到台北的老四川，麻辣川味紅湯講求三椒三香三料，搭配豬大骨和中藥配料熬製八小時的養生白湯，吃鴛鴦鍋就能一下暖起來囉。

▲高雄美食。（圖／美食誌）

▲老四川。（圖／美食客p6430929提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

你喝咖啡，我吃輕食！10間東區特色咖啡店，過年走春想拍拍美照也要吃得飽！

誰說台中只有浮誇網美店？內行人才知道的銅板美食，省荷包也可以hen療癒！

關鍵字：

MENU美食誌, 高雄, 旗津, 新崛江, 駁二藝術特區, 苓雅夜市, 早午餐, 麻辣鍋, 冰品, 肉圓, 古早味
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

2019年「五大生肖犯太歲」　開運法則全公開！

楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她

要過年了還在找另一半　脫不了單的5個原因，妳中獎了嗎？

2019精品紅包袋大賞　GUCCI、LV派小豬爭寵 寒假就要吃遍「宜蘭」　少女心乳酪派、在地人大推臭豆腐通通有 台灣代表受封「肌情小鮮肉」！2019國際先生選手超養眼 【奧斯塔羅】過年買彩券要中、打麻將手氣要旺，2019怎麼做才能開運？ ZARA爆紅790元小豬包補貨啦！　這次可別再搶輸 貝嫂「朝天蹬」賣Reebok聯名　布魯克林女友大讚：好喜歡 志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面