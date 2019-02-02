春節就到熱情的高雄避冬！必吃三眼怪冰、親民澎湃早午餐

春節時期就跟吹著冷風的北國說再見，到熱情暖陽的高雄避寒吧，逛不完的景點還有吃不完的美食，絕對是過年殺時間的最好選擇，跟著編輯學在地人吃美食絕對不踩雷。

第一站 旗津

一到高雄就衝旗津，在這裡新鮮海產想吃多少就有多少，快炒餐廳任你炒，老街也是絕對要走一遭，這兩家熱門小吃一定要嘗。

旗魚昌黑輪

旗津／有餡的紮實黑輪

大排長龍的旗魚昌黑輪真的是網路上大推，只要來到旗津老街一定要買三五支吃個開心，水煮蛋內餡越嚼越香，紮實外皮撒上胡椒粉吃了一支還想再吃。

▲旗魚昌黑輪。（圖／美食客Debby Lee提供）

椪嫂蕃薯椪

旗津／小心燙口的放大版地瓜球

芝麻球大小的蕃薯椪，像是地瓜球外皮吃起來酥酥脆脆，內餡卻包著滾燙的蕃薯糖漿，不會過度粘膩的好味道讓吃過的美食客都會一買再買。

▲椪嫂蕃薯椪。（圖／美食客蔻蔻露提供）

第二站 駁二藝術特區

除了園區內有藝術商店和特色小店之外，每年都有大港開唱和不定期展覽活動在此舉辦，蘊含歷史味道的藝術園區相當推薦來走走喲，逛完就可以去吃有50年歷史的古早味杏仁茶，還有可愛冰淇淋啦。

50年古早味杏仁茶

鹽埕區／奶香杏仁茶堅循古法

不加杏仁精，堅持用早期傳統手法煮製杏仁茶，有濃濃奶香味，搭配鹹奶油爆漿餐包，還有來自隔壁麵攤的乾意麵絕對必點，下午六點半才營業不要太早去蛤。

▲50年古早味杏仁茶。（圖／美食客hua提供）

BUONO POPS

鹽埕區／義式手工冰棒

主打義式鮮果冰棒每天都有不一樣口味，且每隔一段期間就會推出創意義式冰淇淋，這支三眼怪就超可愛噠。

▲BUONO POPS。（圖／美食客米諾提供）

第三站 苓雅夜市

逛了一整天到了晚餐時間，就是要來高雄在地人每天都在吃的美食夜市，好多隱藏版現在一次告訴你。

高雄苓雅油煎肉圓

苓雅區／恰恰酥脆肉圓油煎肉圓

不同於油泡的烹調方式，油煎的手法讓表面煎到恰恰吃起來才有酥脆感，以瘦肉為主的內餡不會膩。

▲高雄苓雅油煎肉圓。（圖／美食客林萍萍提供）

南豐魯肉飯

苓雅區／50年飄香老店

滷到軟爛的控肉用筷子一夾就分開，想嘗試的吃貨記得要點「魯肉飯」才吃得到控肉喔，店內另一個知名的還有獅子頭，一顆10元，口感濕潤不乾柴也很夠味喔。

▲南豐魯肉飯。（圖／美食客 KH Chen提供）

老江紅茶牛奶

苓雅區／吐司蛋餅老店

火腿蛋土司和紅茶牛奶就是本店招牌，店內還有多種傳統甜點虎皮蛋糕和香蕉蛋糕等等，24小時營業想食什麼時候吃都可以。

▲老江紅茶牛奶。（圖／美食客嗨Q提供）

第四站 新崛江商圈

領到壓歲錢一定要逛街買東西啊，新崛江號稱年輕人的購物天堂，美妝或服飾都超好逛，當然美食也不能錯過囉。

找餐計畫 foodie plan

前金區／台灣味的漢堡

用台灣刈包還有厚煎吐司做漢堡拉，喜歡吃辣的吃貨們可以選「泰好吃」口味，如果有在高雄待兩天一夜很適合睡到自然醒，再來享受份量十足價格又親民的早午餐吧。

▲找餐計畫 foodie plan。（圖／美食客又鮮提供）

老四川巴蜀麻辣燙

前金區／鴨血豆腐打包帶回家

過年就是要圍爐，從高雄起源紅到台北的老四川，麻辣川味紅湯講求三椒三香三料，搭配豬大骨和中藥配料熬製八小時的養生白湯，吃鴛鴦鍋就能一下暖起來囉。

▲老四川。（圖／美食客p6430929提供）

圖、文／MENU美食誌

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