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理科太太一周連三時尚工事　衰捲風暴今晚「不克出席」LOEWE新店趴

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▲理科太太與理科先生上周五首度跑時尚趴，話題十足。（影／記者林明瑋攝）

記者張妤瑄／台北報導

「嗨，大家今天過得好嗎？」YouTuber理科太太以理性分析生活知識，深入淺出地談論不同議題，吸引了眾多忠實粉絲，近期時尚品牌邀約不斷，一周連三時尚事件，只是最近她的家世背景被起底，且還挨轟所談是50年前科學，人紅是非多，疑急踩煞車，「不克出席」今晚（1/18）時尚派對。

▲▼DIOR Men A11快閃店開幕，理科太太出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲理科太太表示夫妻倆都喜歡潮流時尚，也是精品TA。（圖／記者林敬旻攝）

時間回朔到上周五晚間（1／18），DIOR MEN為新系列開幕快閃店，理科夫妻兩人放閃出席，首度跑時尚趴的理科太太尺度大開，若隱若現露美腿，受歡迎的程度甚至堪比明星。理科太太首度跑趴對一切都感到新鮮，她表示：「我們很喜歡Street Fashion，也會買精品，就是他們的TA。」

▲▼DIOR Men A11快閃店開幕，理科太太出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲理科太太露美腿，協同老公跑趴放閃。（圖／記者林敬旻攝）

不只如此，2天後（1／20），點睛品與理科夫妻合作，用情人節默契選禮大挑戰的主題，介紹點睛品新品，因為選禮影片頗爆笑，幾天內也製造61萬觀看人次，效果不錯。

▲▼理科太太點睛品。（圖／點睛品提供）

▲▼理科太太點睛品。（圖／點睛品提供）

▲▼理科太太點睛品。（圖／點睛品提供）

▲理科夫妻與點睛品合作情人節主題影片。（圖／品牌提供）

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種種理由，讓理科夫妻成為時尚品牌寵兒，不過也因為活動接得太密集，捲入風暴後，原先預定今晚（1／23）出席LOEWE在微風南山的CASA LOEWE概念店開幕酒會，但她因「拍攝影片淋到雨，身體不適」缺席今晚時尚趴。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

理科太太, DIOR, DIOR MEN, 迪奧, KAWS, 點睛品, LOEWE, 羅威
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