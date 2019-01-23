巴黎高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

▲CHANEL 2019春夏高訂周，在巴黎大皇宮舉行。（圖／香奈兒提供、翻攝香奈兒官方IG，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

香奈兒（CHANEL）昨在巴黎大皇宮舉辦發表2019春夏高級訂製服發表會，地中海花園的秀場讓來賓驚喜不已，但高齡85歲的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）卻罕見的未現身謝幕，由服飾名品創意工作室總監Virginie Viard代表，不尋常的舉動引發關切，品牌僅發出簡短聲明表示，老佛爺感到很累，所以缺席。

▲老佛爺卡爾拉格斐未現身謝幕，由總監Virginie Viard與模特兒站上舞台。（圖／美聯社）

雖未現身發表會，秀場仍依老佛爺鍾愛的18世紀打造，把巴黎大皇宮變成一座地中海花園，碧綠的池水在秀場中央，周圍則有樹木與南方植物環繞而立，花卉成為新一季春夏高級訂製服系列的主要靈感來源。

▲一池碧水落於秀場中央，園徑佈局令人想起十八世紀的法式花園。

本季作品透過刺繡、手繪、蕾絲、羽毛、高級樹脂甚至陶瓷等形式與材質呈現出花卉的藝術主題，色調為一簇簇淡彩粉紅、草原綠和天空藍，結合優雅的黑、白、米、海軍藍和幻彩金銀色。

系列以洋裝和套裝為主，呈顯2個主要輪廓，船型領口、肩部凹折式結構，略呈圓潤弧角，整體剪裁貼合身體線條長至小腿，充滿幾何藝術美；裙擺採豐盈的鐘形和花冠形設計，上部合身並配以直袖或泡泡袖，呈現富量感，下身纖細的窄管裙或褲裝呈現對比。

▲以花卉為靈感設計的線條，充滿柔美與意象結構。

精緻考究的風格仍舊延續，船型領露肩外套、中長版拉鍊裙和包覆式及膝裙的編織裩邊，繡進斜紋軟呢、金屬光織線或緞帶，織入於羊毛或斜紋軟呢中，霧面絲緞鐘形擺洋裝運用反向褶飾手法，如花瓣一樣盛開在腰間，都呈現出訂製服的精細工藝。

▲花卉刺繡、手工縫製的菱形縮褶、黑色螺旋式裁切皮革都強調精緻特色。

而特別嘉賓也很有看頭，包括品牌大使克莉絲汀‧史都華、菲瑞‧威廉斯、蒂妲‧史雲頓、瑪莉詠‧柯蒂亞、蘇菲亞・柯波拉，以及日本男星玉木宏與《鬼怪》女主角金高恩。

▲品牌大使克莉絲汀・史都華帥氣出席。

▲韓星金高恩也前往看秀。（圖／美聯社）

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