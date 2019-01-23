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5大星座2019財運旺到爆！獅子容易中大獎、金牛年終很滿意

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

2019剛剛來到，大家最關心的事情莫過於財運狀況了。《ETFASHION》就總結星座塔羅專家，分享的今年財運最旺5大星座，發大財的機會來了！

1.天蠍座

天蠍座的朋友們在2019下半年會出現渴望改變的決心，因此不論是事業或是感情都有起色，也相當利於轉換跑道或是跳槽。當然在投資方面，也會有較好的財運以及金錢觀，不過專家特別提醒，一切都要慢慢來，特別是理財新手，注意不要大筆投資，以免樂極生悲。

▲財運。（圖／翻攝自unsplash）

2.金牛座

金牛座在2019年是豐收的一年，偏財宮也非常好，原本容易流失的財運，在今年慢慢補回來。過年時會旺上加旺，紅包和年終都會讓你很滿意。不過專家提醒，投資的同時需要自己多加研究，切勿因為朋友親戚之言，就跟風投資。

3.獅子座

獅子座在2019年的正能量和財運，來自於周圍的親朋好友，因此要多製造出遊機會或是聚會，只要拉近人脈就能產生財運。另外像是彩券或是刮刮樂也都能發一筆小財，包括春酒尾牙，也都能愉快的把獎品帶回家。

▲財運。（圖／翻攝自unsplash）

4.射手座

射手座在2019財運極佳，不過要尋找適合自己的理財方式，你會發現在下半年，只要接觸理財產品都會有不錯的收益。如果是早就有投資規劃的射手們，可以大膽投入，延續以往的消費理財模式，會在年底出現新收穫。

5.牡羊座

牡羊座在上半年看似沒有收穫，不過其實吉星在下半年將悄悄移往偏財宮，讓你出現意想不到的收益。也就暗示著牡羊的朋友，上半年積攢的實力，在下半年可以好好釋放一下。專家也表示，只要找到適合自己的理財方案，一路旺到明年不是問題。

▲財運。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

2019, 星座, 財運, , 運勢, 金錢
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