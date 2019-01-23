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張柏芝變美妝達人！44秒介紹化妝包6樣好物　最愛的粉底液是它

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編輯／Ann 圖／張柏芝小紅書、品牌官網

38歲的女星張柏芝，一舉一動都成為鎂光燈焦點。一向低調的她近期在網路上大方和粉絲分享化妝愛用品，雖然顏值還是高於專業度，不過也讓大家看到她真實的一面，原來張柏芝的化妝包裡藏著這些好物。

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

MAC睫毛膏

張柏芝穿著樸素黑色帽T，鯊魚夾都沒有拿掉。才短短44秒的影片，就展示了化妝箱中的6樣好物。第一件就拿出保鮮袋中的睫毛膏，粉絲紛紛回應，「真實不做作」。

張柏芝首先大推的是mac防水睫毛膏，除了刷頭大容易暈染到眼下，不適合化妝新手使用之外，防水效果相當好。

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

Tom ford 圓管完美無瑕粉底液

張柏芝也坦言，平時除了工作，非常少用粉底液，但是她表示Tom ford這款粉底液真的很好用。因為妝感自然，也是近期相當流行的奶油肌，而且持妝越久越美。

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

雪花秀 氣墊BB霜

張柏芝在私下最常用的就是雪花秀氣墊，市面上一共提出兩款，完美瓷肌以及無暇光肌，清透感極佳，方便使用。張柏芝還特別提醒粉絲要去試用看看適合哪種，頗有美妝博主的架勢。

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

Benefit 蒲公英腮紅

Benefit 蒲公英腮紅早就是不少女生的口袋名單，張柏芝因為天生臉頰自帶紅潤，所以私下較少使用腮紅。不過她也提到，如果要推薦，這款是最愛，就算色號較深，出來的效果也很自然。

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

Dior眼影+CPB 光透亮顏碎粉

張柏芝較少畫眼影，雖然沒有展示出來，不過滿滿一袋中，她還是點名DIOR眼影相當好用。另外也秀出了CPB的散粉，粉質細膩自然，真實推薦給粉絲。

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

▲張柏芝。（圖／張柏芝小紅書、品牌官網）

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關鍵字：

張柏芝, 美妝, 達人, 化妝, 化妝箱, 美妝
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