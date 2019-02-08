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新一年打造無印風紓壓居家　4改造精髓輕鬆GET

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▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲無印良品風格的居家，清淡不膩，淡淡療癒。（圖／翻攝日本無印良品官網，以下同）

編輯／借借

新的一年到來了，總要給自己許個任務，若今年重點不是放在工作，或許「打造舒適的家」是個不錯的選擇，無印風的清爽空間，是否對你的胃口？台灣日式溫馨風已經流行數年，相關商品與品類選擇多、貨色齊全，其實只要掌握4個重點，就能煥然一新，從簡單的小空間上手，現在就開始。

▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

純白牆面配木地板
想要有這類無印風格，純白牆面與木地板是絕對的搭配，白牆引入光線，木地板則帶出溫馨感，或許你覺得木地板工程對室內來說太過浩大，其實也能使用木色、大地色地毯，或是木紋地板貼，也可以達到類似效果，用淺木色可提升室內亮度，而ＤＩＹ刷上白牆面，也能省下一筆費用，建議不要使用絕對的白，帶一點淡象牙色才不會過於死板。

▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

明亮光源
或許建築窗戶大小無法變更，除上述說明的白牆可以增加反射，讓室內明亮之外，另要想辦法再增加光源，若家中格局較灰暗，須盡量選擇淺色的傢俱來搭配，並且把遮住窗戶的傢俱或物品移開，或是安裝反射鏡。

▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

木質家具
將整體空間的體質調好之後，便從家具下手，實木家具的樸實氣味，可以改變整個空間的風格，有一種回歸自然的舒適感，晚上在燈光的映照之下，會更有微弱火光般的溫暖感受。

▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

素色收納
有發現無印良品即便是開放式收納，架上放滿東西，整體看過去也不至於凌亂嗎？其實這是顏色的魔力，就算家中陳列眾多商品，只要用顏色統合視覺，看起來其實就會乾乾淨淨，白色、木色與灰色的「基底色」，要佔整體空間的60%以上，而色彩較為豐富的單品，佔比要在30％以下，家看起來就會整潔乾淨，也更有無印風了。

▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

▲無印良品,MUJI HOME。（圖／翻攝日本無印良品官網）

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關鍵字：

新年, 過年, 農曆年, 春節, 居家, 改造, 無印, MUJI, 居家風格
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