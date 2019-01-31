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生理期膚況好糟！經期前一週、當週注意這些事減少肌膚困擾

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月經，讓人真的又愛又恨！來了覺得身體依然健康地運作著，但又會伴隨膚況變差、心情陰晴不定，以下特別針對月經當周以及前一周該如何保養，才能避免膚況變差、長痘痘，甚至氣色蒼白！

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

【月經前一周】加強深層清潔

這個時期肌膚很不安定，容易出現生理痘、黑斑、毛孔粗大等狀況，這是因為此時皮脂分泌旺盛、黑色素活性增強，故須加強深層清潔及去角質

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

如前述，出油較明顯，故可增加至早晚各洗一次臉，油肌兩次都用洗面乳；乾肌則白天用水沖過、晚上再用洗面乳，到了中午還是出油的話，素顏的人可用「冷水」沖，帶妝則使用吸油面紙。

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

這個時期更可使用果酸、水楊酸等酸類產品來保養肌膚，洗面乳、保養品、清潔面膜都OK，協助去除臉部的老舊角質，避免囤積造成油光大爆發，甚或是出現粉刺、生理痘。

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

▲（左）理膚寶水 淨透煥膚精華 30ml NT＄950。1.5%水楊酸，幫助去除白頭、閉縮性粉刺，也能加強角質層代謝。
▲（中）Vichy 新皮脂平衡多效精華乳 50ml NT＄850。蘊含1.5%水楊酸，質地清爽好吸收。
▲（右）寶拉珍選 1%全效柔敏水楊酸乳液 100ml NT＄1,280。敏感肌也能安心使用，1%水楊酸濃度，無香料、色素、酒精。

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

長出生理痘的朋友，除了使用抗痘精華、痘痘藥之外，在保養品的選擇上挑選能鎮定、消炎的成分，像是茶樹、老虎草等。

【月經當下】保濕低敏、注意防曬

由於月經的關係，雌激素與黃體素的分泌會迅速下降，導致皮膚變得乾燥、易敏感、黯淡無光、耐受力變差，且由於不斷在排出經血，也會使我們看起來很疲倦、體力不佳等。

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

此時最該重視的便是「保濕補水」，並選擇低刺激性的保濕產品來穩定膚況，除了加強保濕外，也應避免去角質、清粉刺、敷機能型面膜，刺激降到最低，避免引起敏感。

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

▲（左）薇佳 小紅安瓶 3ml*2盒 NT＄699。以3：7的油水精華，達到澎潤肌膚，改善粗糙衰老，專攻生理期暗沉不乖肌。
▲（中）AHC 瞬效保濕B5玻尿酸精華液 NT＄1,000。專為敏感肌研發的，僅添加10種親膚且安全的成分，肌膚變得保濕透亮。
▲（右）DF美肌醫生 玻尿酸動態保濕精華 30ml NT＄1,280。凝露質地摸起來有點濃稠，但擦起來很好吸收，保濕度極高。

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

最後是注意防曬，因為月經期間，「黑色素特別容易沉積」，加上肌膚乾燥，所以很容易出現斑點！故不分四季、室內室外，防曬絕對是必要的～

▲月經來膚況保養。（圖／美人圈）

當然啦姊妹們，除了保養品使用的正確時機外，這兩個時期的飲食也須盡量清淡，才能避免讓膚況變動太大！先祝福大家生理期來肌膚狀況也能很美～

文／美人圈　圖／翻攝自Pinterest、LULU臉書粉絲團、IG@thekellyyang、陳喬恩微博

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

皮膚, 保養, 生理期, 月經, 經期
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