網友超推！每擦必被問的開架腮紅TOP7　兩百有找包色不心痛

身為腮紅控，覺得投資專櫃品牌不如收集開架品牌來的好嗎？網路好評的開架腮紅超級多，到底它們有什麼不同？必收的熱門色號又有哪些？這邊一次整理給大家！

1.canmake 巧麗腮紅組 ＃PW38、＃PW41 NT＄295

canmake可說是公認的開架腮紅王！每次推出的顏色都成為必搶熱門色，他們家的腮紅最令人滿意的就是很適合亞洲人偏黃膚色，各色能透出自然血色感，基本上怎麼買都不怕踩雷。

▲canmake的色號選擇超多！（圖／翻攝自IG@canmaketokyo）

但也有部分網友提出會有結塊、不好刷勻的問題，此時只要先用較淡的腮紅色做底，canmake腮紅則上在笑肌最高處就非常可愛又好看！

▲近期更推出＃PW41 復古玫瑰色、＃PW42完美蜜桃（限定色），高討論度不輸先前的＃PW38血色腮紅！（圖／翻攝自IG@chomotto_beaute.official）

2.excel 絲緞光漾腮紅 NT＄535

不僅看起來美，刷起來的顏色更美～質地如緞面般滑順，顯色卻不會讓人變成紙紮人！另一個令人更驚奇的是，用後整個肌膚有變好的感覺，且持色力相當好，適合作為彩妝新手的入門腮紅。

3.Essence 柔霧名媛腮紅 NT＄109



接下來是紅遍全球的Essence腮紅！尤其這款柔霧名媛款，CP值非常的高～粉質極細、顯色度佳，整體的體積算小且薄，是外出旅遊很好攜帶不太佔空間的腮紅！要小心的是，整體腮紅體偏軟，比較容易碎掉，大家要溫柔對待啊～

▲色號＃20，是氣質的玫瑰粉色，紫色調多一點，是網友評斷最安全、誰用都襯膚的柔和血色！（圖／翻攝自IG@lacordi_makecolor、@c_lovemakeup）

4.maybelline fit me怦然心動

追求細緻光澤，想讓臉看起來很澎潤、充滿膠原蛋白的朋友，maybelline fit me做得到！絲緞光澤相當不顯毛孔，且非常好暈染，連新手都能輕鬆駕馭，不必害怕變成紙紮人！

▲光澤感看起澎潤又不顯毛孔。（圖／翻攝自IG@jessiekimmy、IG@reeshop85）

也因此想要顯色的人需要多疊幾層，才會比較有感覺喔～但在挑選的時候要注意珠光的部分若是金色的，黃肌記得避開，避免看起來過黃喔～

▲顯色力也頗適合新手。（圖／翻攝自IG@kosmetik_murahkartasura、IG@reeshop85）

5.Catrice 單色腮紅 NT＄179



CP值很高、顯色度極好，但下手要小心，比較推薦給彩妝老手！Catrice的腮紅用起來會讓肌膚有柔焦感，看起來膚質極好且不顯肌膚紋理，有軟萌妹子的感覺，顏色跟肌膚相當貼合！

▲這可是許多YouTuber的心頭好啊。（圖／翻攝自IG@catrice.cosmetics）

熱門色系是040與050，都是很適合秋冬的顏色！讓肌膚有白裡透紅的感覺，但建議大家少量多次上，一次上太多會有結塊感，建議上完之後能再用蜜粉推勻，看起來會更加自然！

▲秋冬色系一應俱全。（圖／翻攝自IG@lacordi_makecolor）

6.wet n wild 幻彩陶瓷肌頰彩 NT＄150



wet n wild這款被網友喜愛的原因也是粉質很細，能和肌膚完美融合，最重要的是「持久度很好」，不用害怕到下午就掉光光！建議要少量多次上，避免成為紙紮玩偶喔！

▲持久度表現很棒。（圖／翻攝自IG@staybeauty_hk）

全球熱賣色＃Apri-cot in the Middle這塊帶有古銅金珠光，讓肌膚有「陽光照射過的閃耀感」，很適合健康膚色的朋友！

▲適合健康肌的色號喔。（圖／翻攝自IG@oh_dya）

7.Sweets sweets 絲柔戚風頰彩 NT＄440

默默賣很好的一款，網友用過後都表示驚艷！這款日系腮紅，粉質帶有細緻珠光感，且這個光感不僅不會放大毛孔，還會柔焦你的肌膚！刷子的部分更讓網友大推：「開架中最厚實，好用！」

▲各家屈臣氏都有！（圖／翻攝自sweets_sweets.official）

熱賣色6號焦糖，是暖橘棕色調，給人低調溫暖的感覺！是秋冬時、想展現溫柔氣質時很適合的腮紅色～

▲自然好氣色的暖橘色調。（圖／翻攝自urcosme）

圖、文／美人圈

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