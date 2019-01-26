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比起瘦「健康」才是第一！美妝Youtube「Tiffany」的五個專屬#Hashtag

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在這個數位媒體當道的世代，倚靠網路而生的職業百百種，舉凡電商、編輯、工程師……，當然，您現正收看的Wazaiii，也是討論時尚觀點的網路平台！其中，登上年輕人夢幻工作排行榜前三名的，正是透過網路影片示人的YouTuber。

以前大家追星大多透過看電視、聽廣播，現今在社群媒體分享旅遊、美食、生活，甚至是知識教學，只要你夠特別、夠有趣，都有機會成為人人追隨的精神指標。

（圖／余惟攝）

而被定位為「美妝YouTuber」的Tiffany，正是時下年輕女孩必關注的YouTuber名單之一！三年前因為朋友及男友合送的一台相機，就此展開了她的YouTube人生。她和其它YouTuber一樣，會在頻道教學美妝、分享穿搭，但Tiffany那在鏡頭前活潑搞笑、不矯揉造作，偶爾還會出現親切爽朗的笑聲，讓不少粉絲被她真實的一面吸引！

這位23歲女孩的高人氣與影響力，讓她不僅成為SK-II美妝競賽參賽者，更連兩年受邀登上TED演講舞台！（與她同年紀的Wazaiii編輯自嘆不如……）究竟，Tiffany是如何在人人搶當YouTuber的競爭產業，找出自我特質，從茫茫人海中脫穎而出？

（圖／余惟攝）

Wazaiii編輯這就帶著大家，從時下年輕人最愛在社群媒體使用的#Hashtag，了解Tiffany於網路虛擬世界的真實樣貌！

1. #SocialMediaLife－24小時不停歇的社群生活

「我平常是個手機不離身的人，如果沒有隨時更新社群資訊，我會非常沒有安全感。一方面怕自己沒注意到大家已經發現的錯誤，一方面也想即時和網友互動，更不想錯過任何跟我有關的資訊。當然，每天像客服一樣幾乎二十四小時都在注意手機，一個禮拜總會有一兩天想逃離社群媒體，訊息和E-mail也都不想回覆，只想放空或是看影集。（Wazaiii編輯：同是數位媒體工作者相當感同身受啊！）

（圖／余惟攝）

身為美妝YouTuber的我，其實一開始對美妝沒有很在行，彩妝的知識非常有限、經驗也比較不足。每次實測或開箱美妝品前，除了要上網蒐集資料，還得四處詢問朋友使用前後的感覺，否則很容易被網友罵！過去對於網友的批評會很往心裡去，導致每次拍片時都很擔心講錯，但現在回去看那些影片的確是化蠻糟的，哈哈！所以，有時候適當的壓力還是會逼人成長。

（圖／余惟攝）

我出門很容易遇到有在關注我的網友，現在會盡量避免去很多人的地方，因為永遠不知道誰會在你身邊？是否有人正在觀察你？隨時讓自己保持形象是一件很困難的事情，所以我現在會減少曝光身邊親友，因為不是每個人都能承受這種壓力。不過被網友認出來的時候還是很開心啦！我覺得這就是身為公眾人物需要付出的代價吧。」

（圖／余惟攝）

2. #Foodie－吃飽喝足才有動力向前行

「認識我的人都知道，我非常喜歡吃美食，是個隨時隨地都想著吃的人。我熱愛拍美食照分享給大家，所以相機永遠比我先『吃』到美食。而且我覺得『吃』這件事不分男女老少，可以網羅到大家的喜好，也是與人變親近的最佳話題。

（圖／余惟攝）

我曾經因為太愛喝奶茶，和朋友開玩笑說我以後想開奶茶店，哈哈！但其實我未來的目標是想退居幕後當YouTube老師，或是自己創業、成立品牌。不過在這之前，還是最希望能出國念書，雖然我大學畢業時有申請到美國念碩士，但學費非常昂貴，學校也不是我的心中首選，為了不給家裡帶來太大的負擔，只好放棄這個機會。所以我期許未來可以靠自己的能力，再出國念書彌補遺憾，這樣對我來說也比較有意義。」

（圖／余惟攝）

3. #HealthyIsTheNewSkinny－比起瘦，「健康」才是第一

「每次去參加活動我都不想跟大家合照，因為我看起來總是最胖！尤其夏天我都不敢露手臂，衣服能遮就遮。但如果要我忌口減肥，我覺得更痛苦！為了享受美食的同時也能保持身材，我現在會透過規律的運動習慣，訓練並增加自己的肌肉量，不只變健康，整個人的線條也會更好看。雖然有時候教練看到我吃美食的照片，會故意問我『洋芋片好吃嗎？』雖然很讓人緊張，但我知道他們是為了我好啦！哈哈！

（圖／余惟攝）

現代人都追求成為『紙片人』，但我覺得健康才是最重要的！我並不想成為維密天使，有曲線的身材比乾癟瘦弱好看，希望每個人都可以隨心所欲，想穿什麼就穿什麼，學著接受自己、愛自己。」

（圖／余惟攝）

4. #CasualChic－姊穿的不只要時尚，還得舒服至上

「我的穿搭風格其實跟姊姊很有關係，因為小時候都是接收姊姊的衣服，而且我們身形很像，適合她的衣服一定也適合我，所以我很常從她身上找靈感，但現在變成她從我身上找穿搭靈感了，哈哈。

Casual（休閒）是我的穿搭風格最好的詮釋，我非常喜歡俐落又舒適的衣服。因為如果穿得不舒服，反而覺得扭捏不自在，整個人看起來會很沒自信。所以我的穿搭原則就是舒服至上，但也需要搭配一些像外套、皮衣這類比較帥氣的單品，才能呈現出時尚俐落女性的感覺。

（圖／余惟攝）

由於時常在社群媒體分享穿搭，前陣子我的愛牌竟然邀請我設計聯名系列服飾，真的是感動到差點哭出來！我沒有一般網拍模特兒的身材，穿搭品味也沒有很特別，就只是個喜歡逛網購的普通女生，能被自己的愛牌肯定真的很幸運，非常感謝他們給我這個機會！」

5. #KeepItReal－展現真我，讓你真心喜歡我

「當初在創立社群平台時，我就想讓大家看見我最真實的樣子，所以我不怕讓大家看素顏，因為素顏每個人都有，何必刻意遮遮掩掩？如果有美妝保養的業配機會找上門，我也一定會親自試用一段時間才會決定要不要接，畢竟我是個在鏡頭前無法說謊的人，只有真的非常喜歡的產品，我才會分享。

（圖／余惟攝）

除了生活的真實紀錄，我也很愛和網友分享自己的想法，因為每個人都有心境轉換的時候，也許哪天我的言論可以激勵到某人，或是剛好幫助了跟我遇到類似困境的人。適時分享心中的想法，讓大家覺得自己並不孤單，也是更貼近網友的方式。

（圖／余惟攝）

我覺得只有呈現出最真實的自己，才可以吸引到真心喜歡你的人。如果刻意裝成另一個樣子，哪天露出馬腳不就完了嗎？」

與Tiffany相約專訪的這天，她穿著俐落的西裝外套及黑色窄管褲，Wazaiii編輯心中立刻浮現一句話：「嗯？哪裡大骨架？本人根本就瘦得很勻稱好嗎！」

也許是年齡相仿，我與Tiffany的訪談過程完全沒有以往專訪的緊張，反倒像在與朋友聊天！而且，是個非常有想法的那種朋友。

（圖／余惟攝）

「其實起初我媽媽很反對我當YouTuber！」Tiffany在談及家人對於社群媒體事業的看法時，透露出家人的疑慮與擔心，直到她與家人分享網友從她影片獲得的啟發與正能量，家人才漸漸接受，甚至攜手加入她的影片拍攝！（大家最有印象的應該是Tiffany的帥姊夫吧！哈哈～）

身處於真偽難辨的網路時代，有些人透過誇張行徑奪取眾人目光，有些人展現的則是經過層層包裝的外表。而Tiffany卻選擇以自己最真實的一面，吸引真心喜歡自己的人。即使過程中也曾遭受質疑與謾罵，她仍堅守著創立社群媒體的初衷，希望能以最真誠的心，傳遞正能量給予關注她的人。

（圖／余惟攝）

我想，Tiffany就像她與我們分享的五個#Hashtag一樣，看似平常，卻個個都是她最真實的日常，沒有浮誇、沒有作假。她和你我都一樣，一樣正腳踏實地構築著自己的夢想。


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