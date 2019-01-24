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巴黎高訂周／VALENTINO派「花仙子」下凡！　美哭席琳狄翁

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▲巴黎高訂周／VALENTINO（圖／品牌提供）

▲VALENTINO超美訂製服，美哭席琳狄翁！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

2019春夏高訂周進入尾聲，壓軸登場的VALENTINO（范倫鐵諾）果然沒有令人失望！65位「花仙子」漫步伸展台上，在精細手工藝打造的絕美華服裡，優雅綻放著不同的美麗，「美哭」嘉賓之一的西洋歌壇天后席琳狄翁（Celine Dion），她盛讚創意總監：「你讓女人回歸美麗。」

▲巴黎高訂周／VALENTINO（圖／品牌提供）

▲花朵在服裝中以不同姿態綻放。（圖／品牌提供）

總在高訂周最後留下最美身影的「仙女服」VALENTINO，再次令人讚嘆創意總監Pierpaolo Piccioli的功力。從第一套開始，花朵的不同姿態，化作服裝的荷葉邊、細膩刺繡、滾邊、流蘇、立體剪裁或鮮明層次，或成為服裝上的印花圖案，散發出神聖又尊貴的氛圍，帶領觀眾進入大地回春的美好景象。

▲巴黎高訂周／VALENTINO（圖／品牌提供）

▲繁複細節展現精緻手工藝。（圖／品牌提供）

在這季可看到衝突顏色意外創造出的和諧，像是杏仁粉色羊毛大衣，配上巧克力色縐紗襯衫及祖母綠長褲。其中更有著耗時700小時手工藝的印花長裙，配上金屬色調蕾絲綴邊；或是透明硬紗與蕾絲禮服上的摺邊，縫線小到肉眼幾乎看不到，正是高級手工藝的極致展現。

▲巴黎高訂周／VALENTINO（圖／品牌提供）

▲誇張妝容讓整體造型更完整。（圖／品牌提供）

Pierpaolo Piccioli將65套各自都用不同花朵命名，在飽和或淡雅色彩、飄逸奔放的布料中，配上彩妝大師Pat McGrath打造的浮誇花瓣妝容，讓模特兒化身盛開的花仙子，每套都美到捨不得眨眼。

▲巴黎高訂周／VALENTINO（圖／品牌提供）

▲劉雯、「黑珍珠」都化作花仙子。（圖／品牌提供）

當最後一套由傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜（Naomi Campbell）緩緩步出時，為這場燦爛的視覺饗宴劃下句點，令人感動到不禁站起拍手鼓掌致意。

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關鍵字：

巴黎高訂周, VALENTINO, 席琳狄翁, Pierpaolo Piccioli, 黑珍珠, 娜歐蜜, Naomi Campbell
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