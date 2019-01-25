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信義區最潮運動場現身新光三越A11　屋頂籃球場、LIVE音樂舞台網美瘋打卡

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▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光三越信義新天地A11戶外運動場開幕 。（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心／綜合報導

信義區最懂年輕人的百貨屋頂出現戶外籃球場！新光三越A11 4F「信義運動場X-plaza」終於正式開幕，不同於一般籃球場設計，大片繽紛的拼接地塊加上全牆面電子記分板，不用上場也能拍出網美照！還有大片舞台區，一瞬間華麗變身成音樂派對場，接下來的信義A11更有看頭，4重點別錯過！

▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕 。（圖／記者湯興漢攝）

▲信義區唯一戶外運動場，4大亮點讓這裡超潮的～（圖／記者湯興漢攝）

繽紛地塊超時尚！多功能廣場隨時有得玩
新光三越信義新天地A11 4樓約300坪露天廣場，用黃藍紅撞色地塊點綴地面，不同色彩的拼接風格感覺空間超時尚，平常是3對3的藍球場，會員憑會員卡即可搶先體驗，也可進行推桿高爾夫、戶外瑜珈、滑板等多種運動場地，結合後方大舞台，還能搖身一變成為LIVE音樂派對，預計2019將舉辦100場活動，每次踩點都有新玩法。

▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲大片撞色的時尚地塊，整體空間亮起來！（圖／記者湯興漢攝）

好科技！LED絢麗霓虹燈報時也能秀比分
廣場中兩面側邊牆裝置LED絢麗霓虹燈，以電子模式報時，同時在比賽也能秀出比分，科技感十足，任何角度取景都超好拍，霓虹燈光搭配信義區天際線，連晚上都很有看頭。

▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲這場景是不是怎麼拍都超好拍。（圖／記者湯興漢攝）

打卡絕對必要！話題牆秒變運動網紅
運動場兩側除了吸睛霓虹燈之外，還有結合4大運動品牌的大型LOGO打卡牆面，透過層疊的燈管裝置，以及繽紛籃球框架，甚至還有整面籃球牆，就是準備讓你打卡！

▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越台北信義新天地 信義運動場開幕 。（圖／記者湯興漢攝）

▲多面打卡牆讓你不當網紅都好難！（圖／記者湯興漢攝）

旁邊就是運動時尚殿堂，缺行頭隨時補！
打卡點已經準備好，剩下的就是行頭要足，運動場旁就是戶外休閒最齊全的購物殿堂，最夯單品包括ARMANI EXCHANGE LOGO連帽運動衫、ROOTS LOGO長袖棉T、onitsuka tiger鋪棉外套等，祭出特價之外還可搭配新光三越卡利High檔期，加倍回饋賺超大。

▲新光三越促銷單品。（圖／新光三越提供）▲新光三越促銷單品。（圖／新光三越提供）

▲（左）onitsuka tiger鋪棉外套原價5,990元，特價4,792元；（右）ARMAMI EXCHANGE LOGO連帽運動衫原價5,480元，特價3,836元。（圖／新光三越提供）

慶祝信義最潮運動場開幕，1／25晚上7：30舉辦開幕PARTY，迷幻特技LED舞團、DJ陳鶴 Live show及獲獎無數的輔仁大學啦啦隊全到齊，並有知名網紅3對3鬥牛表演賽，派對壓軸請到獨立樂團「告五人」現場演唱，週末潮運動最夯快加入。

▲新光三越促銷單品。（圖／新光三越提供）▲新光三越促銷單品。（圖／新光三越提供）

▲（左）ROOTS LOGO長袖棉T原價2,980元，特價2,384元；（右）izzue Fleece M5外套原價10,250元，特價5,000元。（圖／新光三越提供）

新光三越表示，2／1至2／10舉行「千人潮聖瘋打卡」活動，民眾至A11 4F信義運動場打卡並標記指定文字，可獲得精美好禮，每日限量100份要搶要快！

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關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 籃球場, A11, 信義, 運動場, X-plaza, 打卡, 熱點
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