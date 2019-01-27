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舒服好看男女都愛！休閒風「帽T」與「大學T」的六大穿搭公式

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一、

在開始講解之前，先來快速地和大家解釋一下Sweatshirt與Hoodie的差別，簡單來說，Hoodie就是連帽衫，而Sweatshirt則是少了帽子的上衣，又稱作衛衣或大學Tee，兩者風格均偏向休閒感。

然而在面對Hoodie時，因多了帽子與抽繩設計，在造型時別忘了帽簷處那兩條，除了隨性地擺放於胸襟、綁個蝴蝶結，也能分別於兩端綁上結，增添微微地俏麗氛圍。

二、

當氣溫較冷時，則可在圓領Sweatshirt裡搭上襯衫或是造型領上衣，使整體造型多了豐富的風格層次。此外，因為Hoodie具有連帽設計，所以內裡穿搭建議以設計簡約的高領衫為選擇，既保暖又帥氣。

三、

若是想呈現酷帥性格的話，不妨嘗試短板剪裁的Sweatshirt／Hoodie設計，無論是與低腰褲搭配，顯現致命的人魚線條，抑或高腰褲突顯纖細腰身，均是街頭女孩必備的單品。

四、

當然也可以購入一件Oversized版型的Sweatshirt／Hoodie，將它直接化作為休閒風格的洋裝穿著，此時，鞋子的搭配就可以選擇適合冬日穿著的過膝靴，拉長腿部在視覺上的比例呈現。

五、

Sweatshirt和Hoodie因為布料較厚、版型較挺，在視覺上會使得上半身的身形顯得較為寬大，因此在造型時，建議可將衣服一角扎進褲頭或裙子，不僅勾勒出線條，也巧妙拉長了身形，或是選擇貼身的褲子/裙子，使整體不會呈現單一直線型。

六、

雖說Sweatshirt／Hoodie屬於休閒風，但其實和淑女風、華麗風…的單品搭配都很合適喔，這種有點率性卻又不失女人味的組合，碰撞出的是新意滿載的穿著。首次嘗試的女孩們建議可以從同色系的單品下手喔！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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