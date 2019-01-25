居然有咖啡水龍頭！　超顏值網美名店「成真咖啡」進駐SOGO復興館

▲成真咖啡進駐東區SOGO百貨。（圖／SOGO提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

話題網美名店「成真咖啡」，以高顏值的餐點跟創意食材城打卡熱點，1／26開始進駐SOGO復興館9樓，佐著日式庭園風景與廣大挑高空間，像是戶外咖啡店的氛圍，卻不需要擔心風雨，菜單包括舒芙蕾、薄餅與咖啡都是招牌，精品咖啡容器居然還有小水龍頭，簡直創意無限！

▲精品咖啡採產地直送咖啡豆，依季節調整。

▲創意咖啡招牌「杜鵑」，以洛神與白桃讓咖啡更有味。

成真咖啡從台中審計新村起家，不到2個月期間就成為網路上流傳的熱門打卡店，從2017年5月開第一家店，目前已在台中與台北有5間門店，擴展迅速，今年首度進入東區開第6間店舖，選定SOGO復興館9樓挑高區進駐，大片室內空間盡收眼裡，光影怎麼拍都好看。

▲SOGO獨賣「花見雪莓舒芙蕾」，售價298元。

針對進駐SOGO，也推出獨賣商品「花見雪莓舒芙蕾」，鋪上滿滿草莓後，淋上特製起司奶醬，帶有蛋香卻清爽不膩的口感，加上柔軟蓬鬆的舒芙蕾，顏值跟口味值都超高，另一款「花漾瑰蜜」咖啡，以玫瑰花茶搭配義式咖啡，放在特製玻璃罩中散發煙香，雖是咖啡卻帶點玫瑰香氣，充滿夢幻感。

▲SOGO獨賣「花漾瑰蜜」，售價180元。

SOGO復興店1／26至1／31開幕期間，每日前30名點「花見雪莓舒芙蕾」，加贈「花漾瑰蜜」咖啡；2月份則推出點花見雪莓舒芙蕾，加贈花漾瑰蜜兌換券。

SOGO復興店店長許淑賢表示，2019年將針對B1至B3進行升級，B1規劃頂級香氛旗艦店，推出專屬訂製服務，要讓SOGO復興店成為香氛殿堂，B3將重新規劃成「SOGO Market」主題市場，把B2伴手禮與甜點一起整合，搭配實演活動成為熱鬧的主題性樓層，B2則將打造流行鞋區與美食街的綜合配置。

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