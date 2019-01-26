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LIFE・經典／台灣最前衛新建築　普立茲克獎得主作品「台北藝術表演中心」

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▲台北藝術表演中心。（圖／翻攝OMA大都會建築事務所IG、台北藝術表演中心官網）

▲台北藝術表演中心建築引人矚目。（圖／翻攝OMA大都會建築事務所IG、台北藝術表演中心官網，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

在士林夜市前低調已久的建築工地，近期隨著OMA大都會建築事務所公布拆除鷹架後的畫面，漸漸引發話題，這棟由普立茲克建築獎得主雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）所設計的「台北藝術表演中心」，終於即將從之前毀與參半的評論，與工程爭議的浴火中誕生。

▲台北藝術表演中心。（圖／翻攝OMA大都會建築事務所IG、台北藝術表演中心官網）

▲在基河路上相當醒目。

建築外觀由兩個立方體「融入」一個球體，看起來突兀卻充滿可能性，每個人都能有各自解讀，衝突和諧、突兀平衡、怪異有趣，這是一個無法定義的建築，如同周邊的環境，規矩方正又高聳的住宅，參雜著士林夜市人潮川流不息的混亂。

捷運是一條線，而台北藝術表演中心則為這個空間再加上了立方體和圓，它說明了這盆地內的建築物能有更多可能。

▲台北藝術表演中心。（圖／翻攝OMA大都會建築事務所IG、台北藝術表演中心官網）

▲從遠處觀看，與周邊建築物相比，是個有趣的存在。

建築物內以「3＋1」劇場為主軸，包括有1500席大劇場、800席多形式劇場，可各自獨立運作，也能互相連通，合併為一座2300席的超級大劇場。而另一座800席鏡框式劇場，則配置獨樹一格的球形觀眾席，讓台北的藝文能有更好的舞台與豐富性。

▲台北藝術表演中心。（圖／翻攝OMA大都會建築事務所IG、台北藝術表演中心官網）

▲台北藝術表演中心。（圖／翻攝OMA大都會建築事務所IG、台北藝術表演中心官網）

▲突兀卻又融入，是台灣街景上的獨特。

或許部分人無法理解如此的美學與設計，即便評價褒貶不一，但確實你無法忽視這棟建築，它本身就是個藝術作品，而藝術就是隨人定義，各自喜好，而無論如何，台北都將變的更獨特。

關鍵字：

LIFE, 經典, 士林夜市, 建築, 普立茲獎, 台北藝術表演中心, 雷姆・庫哈斯, Rem Koolhaas
fashion.net

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