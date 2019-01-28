新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

▲新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV 印花包、Chanel口蓋包好吸睛～（圖／品牌提供、翻攝自Chloe官方網站）

編輯／Ping

新年除了穿新衣、戴新帽以外，手上當然也不能空空啊！說到過年，大家第一個想到的顏色應該都是紅色吧～所以我們這次就要來盤點名牌「紅包」，讓大家時尚又喜氣，還不趕快挑一咖好好犒賞自己。

＃Chanel（香奈兒）

Chanel（香奈兒）對女人總有一種致命吸引力，優雅的設計搭配雙C LOGO，這次挑選三款紅色香奈兒，從經典口蓋包（約NT$179,500）、BOY CHANEL大型口蓋包（約NT$145,500），到小巧迷人的相機包（約NT$136,500），每一款都能讓你成為全場焦點。

▲經典口蓋包、BOY CHANEL大型口蓋包、相機包。（圖／翻攝自 Chanel 官方網站）

＃Louis Vuitton（路易威登）

同樣被視為女人們夢幻逸品的LV，這次帶來LOCKY BB（約NT$ 54,000）、NEW WAVE MM鏈帶手袋（約NT$52,000），以及帥氣的Trunk手拿包（約NT$111,000），從熟女最愛的LV LOGO印花，到女孩們也能輕鬆駕馭的TRUNK，每每都能掀起女人們的購物慾。

▲LOCKY BB、NEW WAVE MM鏈帶手袋、Trunk手拿包。（圖／翻攝自 Louis Vuitton 官方網站）

＃Dior（迪奧）

說到Dior（迪奧）就不能不提到馬鞍包！其實馬鞍包一直都是經典款，只是前陣子被現任的 Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri改造之後才強勢回歸，讓不少名人都爭相背出亮相。這咖以紅色小牛皮打造的馬鞍包（約NT$70,210），是不是很吸引人～

▲Dior經典馬鞍包。（圖／品牌提供）

＃Chloe（蔻依）

看到Chloe（蔻依）一定會想到他們最標誌性的金屬圓環，如第一款Tess包（約 NT$ 67,890）。另外還有綴滿復古馬匹＿的MINI SIGNATURE BAG（約NT$31,750），以及簡約低調的C字LOGO CHLOÉ C CLUTCH WITH CHAIN（約NT$ 34,790），價位也相對前幾款低，是比較好入手的紅包。

▲Tess、MINI SIGNATURE BAG、CHLOÉ C CLUTCH WITH CHAIN。（圖／翻攝自 CHLOÉ 官方網站）

＃Gucci（古馳）

Gucci絕對可以稱得上年輕人的寵兒！像是這兩款包，以紅色天鵝絨材質打造的GG Marmon迷你手袋（約NT$ 58,580），與同系列圓形迷你肩背包（約NT$ 44,960）都讓不少女孩淪陷。許多潮人也都會選擇他們家的配件、服飾，而且還與古著風潮不謀而合，所以新年不拿Gucci包怎麼對得起自己呢～

▲GG Marmon迷你手袋、圓形迷你肩背包。（圖／翻攝自 Gucci 官方網站）

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