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冬季值得投資的三款長大衣！「抓毛絨」溫暖減齡，穿上秒變可愛少女

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編輯／Ping　圖／翻攝自翻攝自pinterest.com

在這寒冷的冬天裡，大衣絕對是最佳保暖的神器～除此之外，整個人的時尚度也能往上跳一階，讓你走在街頭就像個麻豆一樣。當然，衣服會有潮流的問題，大衣也不例外，以下三款最能抓住水水們的心，甚至在歐美也超流行！

＃進階格紋大衣

與大格紋比起來，這季反而更流行密集格紋，看起來會更有質感。密集格紋剛好也能搭上最近的復古風，不管是報童帽、貝雷帽都很好搭～

▲大衣。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲大衣。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲密集格紋看起來更有質感。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃卡其色大衣

大家肯定會覺得很疑惑，卡其大衣不是大家都有嗎？但這裡指的是比較厚重感的卡其色大衣，不像以往的風衣材質。比較厚的卡其大衣看起來會更顯俐落，可以選擇搭配短靴，這樣整體看起來會更加帥氣、有個性。

▲大衣。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲大衣。（圖／翻攝自pinterest.com）

厚重的卡其大衣搭配短靴，整個人看起來會更顯俐落。（圖／翻攝自pinterest.com）

＃本季最夯「抓毛絨」大衣

說到本屆冬季最受歡迎的材質，應該就非「抓毛絨」莫屬了！強勢回歸的毛絨材質，變成大衣後，整個人就像躲在棉被裡，超溫暖～而且毛絨絨、澎鬆的外型，看了就像一隻萌萌的泰迪熊，讓人好想抱緊處理，不管是高個子還是小隻女都非常適合穿上。

▲大衣。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲大衣。（圖／翻攝自pinterest.com）

▲本季最夯絕對非「抓毛絨」大衣莫屬啦！（圖／翻攝自pinterest.com）

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關鍵字：

冬季, 冬天, 抓毛絨, 大衣, 格紋, 衣櫃
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