SWATCH「豬光寶氣」錶必搶！打開盒子竟然有叫聲

▲SWATCH豬年錶有有大驚喜！（圖／翻攝自Swatch FB）

記者楊坊士／綜合報導

新年到來，想要為手腕換上應景單品嗎？SWATCH的新年錶很值得你考慮！不只取名、配色都相當有吉祥意涵，更連特殊設計的幾何形狀錶盒，都藏有意想不到的驚喜，送禮自用都超開心！

最愛過節的SWATCH，農曆新年錶款叫做「豬光寶氣」，金色錶盤上有一隻小豬圖案，配上紅色錶殼、金色與紅色交織的矽膠錶帶、水鑽點綴時標，很有喜慶與招財意味，從取名到設計都很有喜慶與招財意味。

▲打開錶盒會有「豬叫聲」！售價2,850元。（圖／翻攝自shop.swatch.com）

而更令人眼睛一亮的是，幾何形狀的小豬錶盒包裝，不只是搶眼擺飾，當你打開時，會發出「豬叫聲」！想像一下當收禮的人會有的驚喜反應，是否很適合當作新年伴手禮呢？

▲G-SHOCK豬年錶顛覆傳統，以手繪野豬骨骼、象徵富貴吉祥的牡丹，錶底蓋則有野豬剪影呼應新年節慶。全台限量95只，售價3,500元。（圖／品牌提供）

▲兩款腕錶分別售價7,400元、9,900元（圖／品牌提供）

小資族能入手的珠寶腕錶，除了SWATCH外，CALVIN KLEIN的晨曦系列紅色限定款、Even Extension系列全新換上米蘭帶的錶款，同樣適合新年時期配戴。Folli Follie則推出Lucky Pig項鍊，立體的小豬墜飾還有粉紅或金色珍珠，連假出遊就靠它們拍出奇蹟美照！

▲Lucky Pig系列項鍊，售價3,390元。（圖／品牌提供）

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