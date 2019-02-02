年前SOS！超簡單一招讓粗糙老皮變嫩皮　保養別做白工　

▲若是覺得塗再多保養品都沒用，或許你該去角質了。（圖／翻攝自instagram@aoihamada，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近覺得累累的，膚況也變得好差，塗了瓶瓶罐罐肌膚卻無法吸收，如果肌膚摸起來粗糙，那麼就代表你該去角質了。當老廢角質堆積過多，使用再昂貴的保養品也是白搭，這時候請先去除多餘角質，再進行保養，就像是大掃除時不清理地板髒汙，就直接打蠟，完全徒勞無功啊！

那麼角質該多久去除一次呢？我們的肌膚時由一塊塊角質細胞構成，而最老舊的角質細胞通常會在最外層，很多人誤以為去角質和洗臉一樣得天天做，但是肌膚更新週期為28天，若天天做反而會傷害肌膚。皮膚科醫師表示，油性肌膚建議一周一次，而乾性肌膚則10~14天一次為限，而乾冷冬季則拉開保養間距更好。

去角質類產品，除了去角質霜，膚質較敏感的你，建議挑選溫和型角質化妝水、去角質泡泡，皆帶有微微去角質效果，又或是可以微煥膚的美容油也是好選擇。

老話一句，想擁有漂亮肌膚，得從清潔做起，如果日常清潔都只是應付了事，光是靠去角質也是不夠的，洗臉重點部位就像是T字、鼻翼兩側、下巴和容易忽略的耳後，都要徹底清潔才行。

▲以溫和泡泡搭配刮棒達到微煥膚效果。Dr. Brandt 煥顏魔皮泡泡，50mll，售價2,900元。

▲滋潤疲憊肌膚，趕走亞洲女性最討厭的暗沉與蠟黃感。Melvita 杏桃油，50ml，售價1,180元。

去完角質後，肌膚變得透亮，但可別以為這樣保養就結束，除了去除外層的老廢角質，膚質要持續透亮，還得做好保濕和防曬，去角質和養角質同樣重要，尤其是剛去完角質的肌膚更要細心呵護，否則日曬又乾燥，很快肌膚摸起來又粗糙暗沉了。