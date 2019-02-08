最火的XX降臨台北　盤點KAWS歷代20款經典聯名，你入手過哪些

最近 KAWS 又出現在潮流頭條新聞了！從與 Uniqlo 聯名再度掀起了 KAWS 的全球風潮，這一次 KAWS：HOLIDAY 降臨台北，並且將系列中的 COMPANION 公仔也帶來，為 2019 年一開始就下了大大的震撼彈！
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不只與 Nike、Uniqlo 聯名，從成名到現在，已經與超級多的街頭品牌、時尚品牌聯名推出了精彩的單品，尤其是在 Original Fake 期間更是高峰，這一次小編蒐羅了最潮頂尖的 Supreme、Nike、到台灣知名店鋪 INVINCIBLE 都有精彩的聯名作品，這一次以服裝與球鞋兩個角度，看看有哪些重磅是你這個 KAWS 迷入手過的！
服裝篇
01. Original Fake x SUPREME
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KAWS 與街牌至尊的聯名，現在已經是絕版逸品了！穿出來絕對制霸街頭！
02. Original Fake x fragment design
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與藤原浩品牌聯名，照片 Tee 有著 XX 加上閃電，還有啥元素可以再加上來的嗎？
03. Original Fake x Gallery1950
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橫須賀外套現在正夯，當年有入手這件現在穿出門絕對正是時候！
04. Original Fake x Neighborhood
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在牛王當道的年代，與 Neighborhood 聯名的作品雖然低調但是件件精彩啊！
05. Bape x KAWS
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KAWS 與 Nigo 是多年好友，所以與 Bape 聯名是習以為常的事，不論是 ＸＸ 或是後期的牙齒系列，都能與 Bape 的迷彩或是 Milo 等系列融合得非常美好。
06. Original Fake x INVINCIBLE
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與台灣專門店 INVINCIBLE 當年出的地區限定，INVINCIBLE Logo 加上 KAWS 的巧思，有著一系列的短 Tee 與 Hoodie。
07. Original Fake x Levi’s
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當然單寧經典的 Levis’s 聯名起來與 KAWS 牙齒系列融合得十分優異。
08. KAWS x Madsaki x Kazuki Kuraishi x CLOT
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CLOT 最經典的荊棘圖樣，與 Madsaki 和 Kazuki 兩人一同再創經典。
09. KAWS x Uniqlo
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2016 年將 KAWS 風潮再度推向平民化高峰的聯名，讓人人都能夠輕鬆穿上KAWS在街上。
10. KAWS x Dior
滿足時尚迷與潮流迷的味蕾，在各系列服飾中注入 XX 眼睛的品牌經典象徵蜜蜂，並且以泡泡字體寫入 Dior 字樣，來不同以往的嶄新氣象。
球鞋篇
01. KAWS x DC Shoes
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鞋迷們印象最深的應該是 2002 年推出的聯名鞋款，大大的經典米其林圖樣在鞋身，當年已經掀起一波熱潮，也是大家期待復刻的名作之一。
02. KAWS x Nike
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當然，與 Nike 也有一番合作，經典的 Air Force 1 或是 Air Max 90 都加上了 XX 增加了注目度！
03. KAWS x visvim
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看似 Vans 的 Old Skool，但其實是與 visvim 的聯名，現在也是一鞋難尋。
04. KAWS x Vans
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像是原子筆作畫上頭的 Vans 聯名，Chukka Boot 的鞋型，簡單能夠駕馭
05. KAWS x Bape
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與 Bape 聯名了無數的鞋款，包括經典 Bape Sta 就已經出品許多配色款式，APE Sta 的布花也是重點特色。
06. Original Fake x Island Slipper
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與夏威夷品牌 Island Slipper 的涼鞋，大大的 XX 做在鞋墊也算是難得的低調。
07. KAWS x Marc Jacobs
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跨足女孩時尚，與 Marc Jacobs 的女鞋，讓女孩也能夠駕馭流行。
08. KAWS x Uniqlo
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與 Uniqlo一連串的聯名，也包括了舒適的室內拖鞋。
09. KAWS x Air Jordan 4
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2017 年推出的 Air Jordan 4 聯名款，灰色麂皮布滿了 KAWS 經典手型圖騰，就連鞋底也不放過，還用夜光增添重點！
10. KAWS x Dior
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半透明鞋身的運用，加上 KAWS 聯名金字招牌，都讓 Dior 這款鞋變成潮流人士必入手的波鞋！
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