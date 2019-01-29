韓妞爆搶4大美妝神物！繃帶面膜、戴瘦身耳針能抑制食慾

去南韓玩別只會買面膜、口紅，其實南韓藥妝店、開架品牌隱藏了許多有趣的神奇保養小物，經常於台灣、南韓兩邊工作的藝人御用韓籍彩妝師李昀熹分享了5樣去南韓值得嚐鮮的獵奇保養小物，其中包含了抖音（tik tok）會出現的V臉繃帶、前陣子討論度高的瘦身耳針、除紋貼片等等，一起看看...

1.innisfree 繃帶面膜

南韓 innisfree去年年底上市的「繃帶面膜」完全就是水腫救星，內附海洋植萃集中抗皺精華露搭分區部位的配彈力繃帶，可針對女生在意的眼角、雙下巴、嘴邊肉加強拉提，利用物理原理，讓女生可以暫時消水腫。台灣預計2019年10月上市！（約NT$1,449）

繃帶面膜黏在臉上宛如傷患，旁人旁觀起來還蠻幽默的，女生愛美真的什麼事都願意嘗試呀！針對這樣的物理式保養，韓籍彩妝師李昀熹表示雖然可以暫時讓臉瞬間緊實變小，但過一段時間還是會恢復原狀，他仍然建議女生最好平日就要認真保養，南韓這類型繃帶保養品可當成重要日子前的急救「消水腫」保養。

2.韓妞塑身耳針

去年年底韓妞都在瘋可愛又能塑身的RUMIPEA「瘦身耳針」（韓文：귀침），利用中醫學的原理，刺激耳朵上穴道來降低食慾、增進飽足感。

RUMIPEA網站上耳針與精品施華洛世奇合作，除了基本色，還有非常多元的組合，可混搭自己日常耳環。韓幣48,500，（約NT$1,336）

實際戴在耳朵上十分可愛，同時還能達到抑制食慾的效果！雖然不是強而有力的減肥仙丹，但相信有機會能改善女生暴飲暴食的壞習慣。這款耳針主要是貼在耳廓的「飢點」及「胃點」，飢點位於髮際線正後方，被稱為耳珠的小突起處正中央、胃點則約位在耳朵正中間凹處上方的軟骨，刺激這兩個穴道有助於抑制食慾。其實經常用手按壓耳朵也可以達到一樣的效果唷！

還有網友分享使用後塑身心得，韓籍彩妝師李昀熹表示除了網路上很多韓國網美分享的RUMIPEA，還有許多類似的品牌也有推出這類型產品，至於會不會真的變瘦，還是因人而異，最重要的是要持之以恆，搭配運動才能瘦得快又健康。

3.SKINBUILDERS PimTox貼片



另外，韓籍彩妝師李昀熹個人特別推薦南韓2018受歡迎的「神奇除皺貼片」，南韓女生會拿去貼在法令紋、魚尾紋上，上面有一根根小小的微針，並含有EGF(表皮生長因子)及12種植物萃取，有助於修護肌膚，長期勤勞貼可以慢慢淡化細紋。韓幣12,900，（約NT$354）。

韓籍彩妝師李昀熹表示南韓女生私下熱愛往「漢醫院」也就是中醫跑，因此這類型的保養小物都挺受韓妞喜愛！SKINBUILDERS 2018還被南韓票選為滿足度最高的品牌 ，同時這款貼片的微針也都獲得專利及醫生背書，讓人好想嘗試看看！

4.YURICA頸紋修護凝膠



南韓藥妝店Olive Young其實很好挖寶，針對女生最痛恨的頸紋，韓籍彩妝師李昀熹推薦了韓國當地女生喜歡用的YURICA「頸紋修護凝膠」內含月見草花、豌豆萃取、膠原蛋白，有助於淡化肌膚紋理，如果近期有機會去南韓逛逛的人可於藥妝店Olive Young入手。（約NT$540）。

使用方式蠻簡單，將脖紋區塊清洗後，於紋路上方塗上凝膠，等待20-30分鐘凝膠乾掉後，慢慢撕下即可。在使用說明上特別要注意用量要剛剛好不可塗太多，並且要等凝膠全乾再撕掉，否則會引響效果。

文／柯夢波丹 圖／IG、品牌官網

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

【柯夢美妝心機大賞】連韓妞敷過都回味無窮！臉蛋兒掐得出水，6款「爆炸保濕面膜」推薦清單

過年送婆婆、男友媽媽禮物，用這個巴結準沒錯！盤點超喜氣8支發財紅管唇膏（內附畫紅唇不顯牙黃技巧）