鍵盤鬆餅、插畫飲料提著走　10間東區特色咖啡店，拍美照也吃得飽

東區美食店家何其多？每次去都不知道到底哪家不踩雷，這次編輯挑選10間有自己特色的咖啡店家，可以喝到講究口感的咖啡，也可以吃到美味的甜點和鹹食。

#1／& FOMO

黑白系設計氣質清新

這家雖然主打咖啡外帶，但是店內還是有零散的座位可以暫時歇腳，拿鐵是這家店的主打商品，另外還有做成冰滴或冷萃的單品咖啡，不愛咖啡因的吃貨也有只加牛奶的多口味歐拿可以選擇，不定時的還會推出輕食喔！

▲（圖／美食客Jia Ying YE提供）

#2／李氏咖啡 ARIEL LEE CAFE

自然風格的小坪數輕食咖啡

一樣是小坪數的咖啡店，擺放許多植栽風格自然悠閒，義大利麵使用寬麵條很有嚼勁，醬汁也很濃郁，除了咖啡之外，也有酒精飲料，店內座位不多，且有限用餐時間兩小時，建議來之前可以先電話詢問店家。

▲（圖／美食客AVIANA提供）

#3／DAZZLING CAFÉ

女孩們最愛的蜜糖吐司

在東區屹立不搖的蜜糖吐司，酥脆扎實的土司加上冰淇淋是少女的最愛，但其實他們家的鹹食也表現得很好，很適合多人一起來閒聊吃下午茶。

▲（圖／美食客鐘唯芳提供）

#4／咖啡弄

來喝咖啡必吃鬆餅

在東區也是開了好久的咖啡弄，用料不手軟的鬆餅超有飽足感，好吃份量大，整體算下來性價比蠻高的，飲料從咖啡、冰沙、果汁或酒精選擇很豐富，空間也比較寬敞，適合跟朋友來聊天聚餐。

▲（圖／美食客Dahlia提供）

#5／克勞斯咖啡店 CROSS CAFE

服務員親切的鍵盤鬆餅

看到這個鍵盤鬆餅應該都會想衝一波吧，三種顏色分別是雞蛋、火龍果跟抹茶，抹茶偏苦適合喜歡大人味的吃貨，鬆餅口感鬆軟，旁邊的珍珠奶茶鬆餅也很受歡迎，加上店內服務員很親切，很值得一推。

▲（圖／美食客阿boo提供）

#6／HOMEY’S CAFE

不限時老屋咖啡

位於老公寓二樓的不限時咖啡，營業到深夜12點，店內有提供書籍可以閱讀，瀰漫滿滿的文青氛圍，每人低消一杯飲料，OREO提拉米蘇會讓人一口接一口，並且有中式餐點像是腐乳醬瓜仔肉拌麵或XO醬牛肉拌麵，適合想逃離喧囂的吃貨喔。

▲（圖／美食客巧妹提供）

#7／COFFEE DPT

華山園區裡的小秘境

雖然沒那麼靠近東區核心，但是在華山文創區裡隱藏著一處不容易被發現，喝咖啡的好地方，選擇在地酪農的牛奶泡咖啡，加上好吃的手工軟餅乾，剛好可以獲得暫時的悠閒阿。

▲（圖／美食客BellaSanté提供）

#8／CAFE！N

冠軍咖啡與麵包

主打用冠軍杯測師指定的咖啡豆沖泡的咖啡，吸引超多咖啡控來品嘗阿，搭配獲得世界麵包大賽特別獎的武子靖做的吐司，吃完一片也會有飽足感，難怪人氣大好還開分店了阿阿。

▲（圖／美食客王子水心提供）

#9／RAY CAFE 阿拉比卡手烘咖啡

自家烘焙的咖啡豆

這間咖啡店有家的感覺，老闆很講究咖啡豆的品質跟香味，西西里咖啡或抹茶拿鐵都很受歡迎，加上比利時鬆餅，在這裡也可以慢慢享受一個下午。

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

#10／TZUBI COFFEE

日系插畫風咖啡店

這款有插畫在上面的外帶咖啡提袋？還有扎實帶點微濕度的富士山抹茶磅蛋糕，都是這家店受歡迎的原因，京都抹茶拿鐵帶點微甜，不會濃到膩口，店員也很親切喔。

▲（圖／美食客韓提供）

圖、文／MENU美食誌

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