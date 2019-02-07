日雜票選「男生最愛的女生髮色」TOP5　第1名妳絕對想不到

▲髮色能讓印象大不同，更是幫顏值加分的利器。（圖／翻攝自instagram@redvelvet.smtown）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自instagram@redvelvet.smtown、ssinz7、satomisquad、Pinterest）

想讓自己煥然一新的最好方式，就是去換個髮色！究竟什麼樣的髮色才好呢？想要染特殊色又怕傷髮質，總是染咖啡色調又顯得一成不變，日雜最近票選出「男生最愛的女生髮色」TOP5，由男生視角認為這個髮色最美，一起來看看吧！

NO.5溫柔粉紅棕

男生總是無法抗拒柔美的髮色，帶粉紅色的棕色，看似平凡又顯得有一點點特別，尤其是在陽光下讓粉色調若隱若現，這種甜美調性最對男生的味口。

NO.4南瓜橘棕色

橘色調總帶給人充滿活力的感覺，這款暖橘棕能使膚色顯白，更能提升整個人的好氣色，不需要畫上濃妝，就能自帶柔焦感。但膚色偏黃的人要注意，避免選這個色調以免更顯暗沉

NO.3氣質暖棕色

這顏色看似無聊，但卻很受男生的喜愛，自然的暖棕色能讓女生看起來超顯氣質，又不會過分張揚，別擔心太深沉讓視覺感沉重，這是一款任何女生都適合的萬用色。而且即使長出黑髮也不會太明顯，非常耐看。

NO.2 霧感灰棕色

微霧髮色人氣很高，霧感的灰棕色低調又顯白，在陽光照射下的顏色也很有質感。很多女孩暱稱它是仙氣色，沒想到男生也懂得欣賞這種有質感的色調，真的很值得鼓勵呢！

NO.1清純黑色

和女生想的不同，男生心目中的第一居然是黑髮，帶有光澤的清純黑髮，男生通常都難以招架，給人髮質很好的感覺。黑髮同樣有不錯的顯白效果，更能讓肌膚變得有透明感，也有網友表示，改成黑髮後，五官會變得更立體，想招桃花的你，趕緊試試吧！

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