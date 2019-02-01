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過年紅色美甲20款範本！從指甲形狀看你的個性　橢圓甲有女人味

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過年就快到了，大家幫指甲換新衣了嗎！喜氣又顯白的紅色美甲，從去年12月一路到今年2月都是美甲師最常做的顏色，更連續一個月蟬聯小紅書熱搜榜單！

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

這次不僅要來跟大家分享紅色美甲，更要跟大家說：「指甲形狀代表著你的個性！」日本專業美甲師提到：「指甲形狀與長度決定雙手的印象分數」大原則為十指應該要統一勻稱均長！

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

甲型1.杏仁形——優雅、有能力

這樣的杏仁形分為兩種，短指甲的版本會給人優雅、手指修長的感覺；長指甲版本則帶來能力者的形象！利用漸層與跳色可增添優雅魅力。

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

華麗款也是能在杏仁形指甲常看見的款式！能更展現出自己具有能力的一面～

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

甲型2.橢圓形——輕柔、具女人味

日常在家最容易自己剪的橢圓形，給人輕柔、具女人味的形象呢～美甲上可以選擇溫柔暈染、帶點咖啡色調的紅色款，讓女人味形象更加乘～

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲。（圖／美人圈）

想更有過年氣氛，則可利用金色來做跳色與點綴，精緻但不過度強勢的感覺！

▲過年指甲。（圖／美人圈）

甲型3.方圓形——溫和自然、易親近

溫和自然、易親近是方圓形指甲給人的印象！這樣的形狀，指甲面積看起來比較大，感覺能做更多不同的暈染變化在上頭～

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

其實這算是我們最常做的甲型，因此在變化上就更多！尤其推薦跳色、些微點綴款，都能讓美甲看起來更特別、精緻。

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

甲型4.方形——時尚、自主隨性

喜愛方形的人，時尚、自主隨性是你的代名詞！也時常看到方形美甲的拍照背景通常都是精品，加強時尚感！光是簡單素色、線條就很好看。

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

想要願望實現的朋友，不妨參考這組美甲，把發財跟暴瘦都寫上指甲，別人邊打牌就看到你手上的發財，想贏都難！

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

▲過年指甲油。（圖／美人圈）

【耐受力補充】

修剪的形狀也會影響日常中指尖受到迎面而來的壓力，可依照自己日常作息慣性選擇甲型。再者、甲面的強韌度越好，則前端甲緣周邊越能承擔突如其來的力量，不易折損斷裂。

▲過年指甲油。（圖／美人圈）


文／美人圈　圖／翻攝自小紅書、uka

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

新年, 指甲油, 美甲, 紅色, 金色, 指彩, 過年
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