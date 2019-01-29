麗晶精品「年節市集」開張　連豬肉禮盒都像珠寶盒

▲麗晶精品年節市集開張。（圖／麗晶精品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

中山區貴婦聚集重鎮麗晶精品，針對新春時節，在館內推出小巧的「年節市集」，集結6間能在年節大放異彩的品牌，包括伴手禮、茶飲、酒類等，其中也不乏精緻包裝的商品，讓送禮更升級，如台畜精品肉舖ROU by T-HAM的豬年限定禮盒，精選的牛肉食材不但為口福加分，其包裝就像珠寶盒一般典雅美麗。

▲RÒU by T-HAM豬年限定禮盒，售價2,080元。

麗晶精品迎接豬年到來，在地下二樓挑空區打造「豬事大吉・年節市集」，集結跟春節相關的精選店家，包括台南百年老字號舊振南餅店、以文化特色為招牌的的采采食茶、台畜精品肉舖ROU by T-HAM、加州的經典糖果品牌See’s CANDIES、天然有機的茶飲Palier Tea，以及單一麥芽威士忌格蘭菲迪等品牌推出精品伴手禮。

舊振南春節推出「滿堂春吉好運禮盒」，用6種傳統的中式點心呈現新年喜氣；JEAN-PAUL HEVIN則獻上新春限定的金玉滿堂奢華禮盒組，頂級松露及福氣元寶巧克力、搭配上金鑽喜氣金盒，過年興味滿滿；台畜精品肉舖ROU by T-HAM的豬年限定禮盒，除了設計美觀，包裝內的肉品主打年節間火鍋、烤肉派對的最佳加菜首選。

▲新春限定JEAN-PAUL HEVIN金玉滿堂奢華禮盒組，價格店洽。

麗晶精品表示，1／30至2／14新春購物節期間，當日消費滿5萬元，加贈晶華常溫版晶華牛肉麵禮盒；消費滿10萬元贈Silks Club晶華國際聯誼會平日雙人午餐；滿15萬元則贈送限量BVLGARI玫瑰金漾女性淡香精50ml。