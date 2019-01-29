年節大掃除秘笈全攻略　用「襪子」讓地板發亮、海綿沾鹽巴輕鬆除水垢

過年將近，大掃除的時間又來啦！今天要來跟大家如何「讓大掃除變輕鬆」，除了有幾個必有的打掃概念外，更會教大家一些去垢除臭味的好方法！

▲又到了大掃除的時候了。（圖／翻攝自IG@home_deco_jd、@miko0n0）

熟知觀念讓打掃更快、更輕鬆

1.這個畫五顆星！總感覺洗不乾淨？不知不覺中使用過多的清潔液，請大家記得：清潔劑只是輔助，不要用太多，用越多就越容易殘留而影響到健康。

2.大掃除從從最髒、最難清的地方開始打掃，例如廚房與廁所。

▲乾淨的房間要從新年開始。（圖／翻攝自IG@westwingpl、@kitchensetbandungcimahi）

3.善用家中小物，讓清潔更快速，例如小蘇打粉、白醋等

4.事前多一個動作，事後省超多力，例如：碗盤應先先去油再清潔。接著就是一些清潔撇步，讓大家打掃更輕鬆也更能省荷包喔！

▲掌握小撇步才不會浪費力氣。（圖／翻攝自IG@juniper_stone_mercantile、@_thewhite_house）

碗盤餐具



過年大魚大肉、各種拜拜要準備菜餚，堆積如山的餐具、餐盤多又不好洗！建議在清潔前，先將碗內的湯湯水水倒乾，再用餐巾紙先去油，接著浸泡在添加清潔液中的溫熱水中3～5分鐘，洗起來就能輕鬆許多。

▲廚房是最難清潔的地方了。（圖／翻攝自IG@sofra_sunun、@kitchens_of_insta）

鍋子若有燒焦狀況，建議先泡熱水與小蘇打粉泡5～10分鐘，再清潔即可；清潔抽油煙機濾網、盛油的杯子，抑或是水槽濾網，則建議先用熱水+些微清潔劑，浸泡10～15分鐘，就能讓油垢、黏黏的地方更好清潔。

流理臺、洗手台、浴缸

水垢絕對是大家的敵人！先噴清潔噴霧後等待5～10分鐘，再用海綿沾鹽巴去刷，增加清潔力度，就能輕鬆將水垢清掉，還可以恢復它的光澤以及抗油汙！

▲水槽也不能馬虎。（圖／翻攝自IG@make_my_day_home_decor、@making_house_a_home）

且鹽巴與海綿這樣的清潔組合，可以避免產生刮痕，畢竟細菌會積累在刮痕裏頭，長時間下來相當不衛生！同理，也可運用在浴缸清潔上，包準看起來髒髒有垢的地方，三兩下就清得乾乾淨淨

家中不鏽鋼水龍頭、鐵件



家中有使用精油習慣的人，建議可選擇去淨除臭效果良好的柑橘類精油，像是檸檬、柑橘等，搭配一些小蘇打粉隨性調出自己喜愛的味道，用海綿沾取後擦拭鐵件上的水垢、油漬，可幫助恢復光澤，也可運用在浴缸喔！

▲小蘇打粉十分萬用！（圖／翻攝自IG@nanako_original_living）

地板發光



家中「好神拖」上的那塊布每次都要另外買，甚至拔下來洗實在太麻煩？不如使用乾淨的舊毛巾布或者準備丟掉的棉質／毛巾布料的襪子套上去。

「毛巾顆粒明顯」的那一面在外，利用布料的粗纖維產生些微靜電效果，吸附髒污，清潔效果更好！更可裝一盆水加一杯蓋的清潔劑，先拖過一遍，再用清水拖一次，包準地板會發亮！

冰箱食物味、邊角汙垢



冰箱味、抽屜裡邊邊角角的汙垢很惱人，小編建議盡量選擇「天然成分」的清潔品，確保食物與身體的健康。先清潔冰箱內最大的抽屜，放水+清潔劑浸泡10分鐘。

利用這個時間去清潔冰箱門等處，噴過清潔劑的地方等3～5分鐘後用濕布擦過，再用乾布擦就能很乾淨！

冰箱異味部分，則建議利用「小蘇打粉＋精油／清潔劑」放在小杯子／小碗中，放在冰箱內一兩天，就能達到良好除臭效果。

〈推薦天然清潔品〉

（左）Bondi wash 雪梨薄荷 & 迷迭香居家清潔噴霧 500ml NT＄700

（右）The Laundress 全效芳香潔淨液 475ml NT＄560

皮製、布料沙發



沙發材質大抵上分木製、皮革、布製。木製清潔上用抹布、擦拭巾擦過即可；皮革建議可用專屬噴霧清潔，才能越養越亮；最難維護的是布製沙發，因為會卡塵蟎。

▲沙發是卡髒污與塵蟎的好所在。（圖／翻攝自IG@ingerliselille、@by.sofiehammer）

布製沙發建議可DIY噴霧：75％酒精＋能抗塵蹣的尤加利精油（用量佔整個噴霧瓶5％）＋空噴霧瓶，搖勻後在空氣流通的地方邊噴邊擦，就能消除塵蟎同時帶有香氣。

若買到的是95％的酒精，則以一定比例稀釋成75％再使用。公式為酒精濃度×容器ml 數除75，舉例買到95％，容器為500，則等於95×500除75=633.3（稀釋成75％的容量）所以要加入633-500=133ml的水

【同場加映】刷具



每天使用的刷具，除了餘粉外，還可能卡有臉上的油脂、空氣中的灰塵等，即便日常有定期清潔的習慣，還是建議「刷具清潔噴霧」噴過再清潔一次，會發現不如外表看起來乾淨，許多深層污垢被溶出來！

不僅可深度溶解刷具的彩妝，也可用來除臭鞋子，天然的成分不怕會傷害環境與肌膚喔（Bondi Wash 植萃精油除臭噴霧 150ML NT＄850）。

文／美人圈 圖／美人圈

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