網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

▲護唇膏專家Kiehl's即將推出潤色美唇油。櫻桃光粉嫩美唇油，售價650元。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Kiehl’s的經典1號護唇膏，公認的潤澤保濕是許多人化妝包中必備小物，2017年再推出的檸檬奶油護唇膏，粉色潤唇效果也成為女星心頭好，而今年重磅推出櫻桃光粉嫩美唇油，即將席捲整個美妝市場。

2019年， Kiehl’s全新推出櫻桃光粉嫩美唇油，這是專櫃首支唇油不只可以讓雙唇瞬間粉嫩唇色，輕輕一抹就能擁有粉嫩櫻桃光 ，持續使用還能改善唇部暗沉，恢復到天生般粉嫩好氣色的強勢新品。

富含天然成分：西印度櫻桃、辣木精華與椰子油，提供雙唇全天的滋潤水嫩保濕，質地比一般的唇油更清爽輕透，不黏膩厚重，提供滋潤高效保濕力來柔化唇紋，更能改善雙唇因乾燥、色素沉澱所導致的暗沉問題。

一共推出五色，幫助改善不同唇況，包括透明色-零唇紋櫻桃光、櫻花粉-去暗沉櫻桃光、玫瑰粉-增添好氣色櫻桃光、櫻桃紅-豐唇櫻桃光、莓果紅-顯白櫻桃光，一抹雙唇超水潤打造猶如天生彈潤的嘟嘟雙唇，打造宛如天生的美唇。

唇油1+1：美唇更粉嫩

5款櫻桃光粉嫩美唇油，可視個人唇況需求任意搭配，打造專屬櫻桃光。



潤唇膏+唇油：透亮更顯色

使用檸檬奶油護唇膏校正唇色，再擦上同色系美唇油，雙唇不只粉嫩、更顯色。



唇油+唇膜：修護更水潤

白天使用櫻桃光粉嫩美唇油滋潤雙唇，夜晚使用芒果奶油晚安唇膜密集修護。

