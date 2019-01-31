《知否知否》10大殘酷金句：認為把整顆心交出來，全世界都會讓步

編輯／Ann 圖／翻攝自《知否知否應是綠肥紅瘦》微博

陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》分別由剛新婚的馮紹峰以及趙麗穎主演，堪稱兩人定情之作，一開播就受到矚目，不過劇中經典台詞更是引發共鳴，敘述了女性堅強的一面，十分符合時下熟女心聲，一起來欣賞。

1. 與人相守，最終依靠的還是那最低處。

「與人相守，最終依靠的還是那最低處。最低處，是品性的最低處。」明蘭在劇中是家中最不受寵愛的女兒。自幼所處父親不重視、姐妹欺壓難纏的困境。不過在性格上活得通透，她總是認為，婚姻中要能忍受人性的低處，才不會在必要時刻，活成雙方不認識的樣子。

2. 永遠別向後看

無論是婚姻或是生活，明蘭都清楚自己該怎麼做，別回頭看，都過去了。

3. 這天下沒有誰是誰的靠山



「這天下沒有誰是誰的靠山，他是個好人，又顧惜着我，這就很好了，不過凡事最好也不要太指望人，大家都有各自的難處，實在要指望也不能太多太深，指望越多難免會有些失望，失望一多，就生怨懟怨懟一生，仇恨就起，這日子就難過了。」

4. 悲劇，往往才是壯麗輝煌的。

「幸福，大多是平凡，甚至不起眼的，而悲劇，往往才是壯麗輝煌的。」人啊，總是悲傷比快樂記得久。

5. 他們早就被現實磨去了天真和熱情

「他們都早早的被現實磨去了天真和熱情，在生活中學會了各種偽飾，對人對事，充滿戒備和提防小心翼翼，不肯輕易相信。直至翻山越嶺，猜疑傷心猶豫，繞上一大圈路，這才發覺原來想要的，近在咫尺。」

6.真心所愛是看他做了多少傻事

「我知道，這麼說不該，可是……我總覺着，真心所愛，不是看他做了多少聰明事，而是看他，做了多少傻事。」在真心所愛的人面前，我們才會交付自己軟弱而無能的一面。

7. 這輩子，我從來只愛自己。

習慣了把自己的所有都拿去愛別人，才發現自私的愛自己，或許是優點。

8. 不犯錯誤的人生不是人生，沒有遺憾的回憶沒多大意 思，漫長的一生中，隨着自己性子做些無傷大雅的傻事，其實很有意義。

永遠別害怕犯錯，有時候回過頭來，沒有錯誤的人生反而一文不值。

9. 年少時意氣風發的你啊，怎麼就活得像個傀儡了

每個人都想活得漂亮，卻無意間活成一具具，毫無差異的傀儡。

10. 認為把整顆心交出來全世界都會讓步

其實世界並不會因為你的心，就做出任何讓步。

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