fb ig video ETtoday search mobile

《知否知否》10大殘酷金句：認為把整顆心交出來，全世界都會讓步

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自《知否知否應是綠肥紅瘦》微博

陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》分別由剛新婚的馮紹峰以及趙麗穎主演，堪稱兩人定情之作，一開播就受到矚目，不過劇中經典台詞更是引發共鳴，敘述了女性堅強的一面，十分符合時下熟女心聲，一起來欣賞。

1. 與人相守，最終依靠的還是那最低處。

「與人相守，最終依靠的還是那最低處。最低處，是品性的最低處。」明蘭在劇中是家中最不受寵愛的女兒。自幼所處父親不重視、姐妹欺壓難纏的困境。不過在性格上活得通透，她總是認為，婚姻中要能忍受人性的低處，才不會在必要時刻，活成雙方不認識的樣子。

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自《知否知否應是綠肥紅瘦》微博）

2. 永遠別向後看

無論是婚姻或是生活，明蘭都清楚自己該怎麼做，別回頭看，都過去了。

3. 這天下沒有誰是誰的靠山

「這天下沒有誰是誰的靠山，他是個好人，又顧惜着我，這就很好了，不過凡事最好也不要太指望人，大家都有各自的難處，實在要指望也不能太多太深，指望越多難免會有些失望，失望一多，就生怨懟怨懟一生，仇恨就起，這日子就難過了。」

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自《知否知否應是綠肥紅瘦》微博）

4. 悲劇，往往才是壯麗輝煌的。

「幸福，大多是平凡，甚至不起眼的，而悲劇，往往才是壯麗輝煌的。」人啊，總是悲傷比快樂記得久。

5. 他們早就被現實磨去了天真和熱情

他們都早早的被現實磨去了天真和熱情，在生活中學會了各種偽飾，對人對事，充滿戒備和提防小心翼翼，不肯輕易相信。直至翻山越嶺，猜疑傷心猶豫，繞上一大圈路，這才發覺原來想要的，近在咫尺。」

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自《知否知否應是綠肥紅瘦》微博）

6.真心所愛是看他做了多少傻事

「我知道，這麼說不該，可是……我總覺着，真心所愛，不是看他做了多少聰明事，而是看他，做了多少傻事。」在真心所愛的人面前，我們才會交付自己軟弱而無能的一面。

7. 這輩子，我從來只愛自己。

習慣了把自己的所有都拿去愛別人，才發現自私的愛自己，或許是優點。

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自《知否知否應是綠肥紅瘦》微博）

8. 不犯錯誤的人生不是人生，沒有遺憾的回憶沒多大意  思，漫長的一生中，隨着自己性子做些無傷大雅的傻事，其實很有意義。

永遠別害怕犯錯，有時候回過頭來，沒有錯誤的人生反而一文不值。

9. 年少時意氣風發的你啊，怎麼就活得像個傀儡了

每個人都想活得漂亮，卻無意間活成一具具，毫無差異的傀儡。

10. 認為把整顆心交出來全世界都會讓步

其實世界並不會因為你的心，就做出任何讓步。

▲《知否知否應是綠肥紅瘦》。（圖／翻攝自《知否知否應是綠肥紅瘦》微博）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

知否知否應是綠肥紅瘦, 殘酷, 金句, 陸劇, 趙麗穎, 馮紹峰
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

得罪修圖師？胡歌新廣告「臥蠶消失」　網傻眼：你是誰

新手爸媽必買！　神奇童裝會隨小朋友「長大」，一件能穿3年

《知否知否》10大殘酷金句：認為把整顆心交出來，全世界都會讓步

「豹紋」可以不浮誇　5個小細節就能搭出低調搶眼感 最愛刪好友的5大星座！水瓶沒聯絡就掰掰、射手想封鎖不用理由 ZARA啟用全新LOGO　網友一片負評：減肥前後對比圖 【奧斯塔羅】等待也不一定有結果，這段戀情下一步該怎麼做？ TWICE、丁海寅最愛「自拍APP」揭曉！　奇蹟美照超簡單 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 剪完秒戀愛！18張「中長髮」髮型圖鑑　留長過渡期不尷尬更時尚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面