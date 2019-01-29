少時Tiffany為Dior底妝站台　透露化妝最重視「一件事」

▲Tiffany今日以柔美造型示人，刻意搭配重一點的眼妝強調平衡。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

少女時代成員Tiffany旋風式來台，為Dior底妝擔任活動大使，一出場她的發亮肌膚就成為焦點，她透露平時最愛柔光底妝，若是舞台表演則偏好柔霧，持妝度更高，出道已12年肌膚仍維持最佳狀態，全拜「清潔」所賜，不管多累、多醉，都一定堅持把妝卸乾淨才肯睡覺。

▲面對現場媒體提問，Tiffany大方回應不設限。

身為少女時代的一員，面臨30歲的關卡，問到她心態是否有轉變？她則幽默回答：「我的名字是Tiffany Young（意指年輕），所以我從不擔心年紀問題，少女時代對我來說不是年齡的定義，就像是一個品牌，有著家人般的感情，我們希望藉由這個名字來傳遞女性間互相扶持的力量。」

▲整場訪問笑臉迎人，讓現場媒體都融化。

聊到保養哲學，她分享最重視清潔卸妝，夜晚的保養更是做好做滿，清潔完她會使用化妝水、眼霜、精華、乳液，有時候還會加入美容油保養。而自從去年搬到加州後，她開始重視防曬，一定會塗到脖子，而脖子保養更會特別留意。

▲服裝以Lady Dior為謬思，一頭捲髮和蕾絲洋裝展現女人味。

除了外塗保養，內在保養也很重要，她提到很多人會忘記好好的喝水，當身體攝取足夠水分，表現出來的狀態是不同的。她每天會喝2公升的水，工作時為了要解渴也會喝寶礦力，補充電解質水分，有時也會選擇能量補充的飲品。

▲擁有163cm的勻稱身材，維持良好狀態的秘訣就是吃健康食物。

「平衡」則是維持身材最好的方式，首先你必須了解你的身體，把飲食、運動和休息，調節到最平衡狀態。搬到L.A後，飲食增加了很多蔬食選項，多吃蔬食對體質會有好的改變，她也做了飲食測試，知道自己不適合吃的食物就盡量避免，盡量吃健康的食物。

▲Dior推出柔光、柔霧各8色的全新粉底液，更推出限量搖滾釘製版氣墊粉餅包裝。

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