【總整理】全台百貨新春優惠來了　聚餐、買新衣都省錢

▲春節走春也可到百貨吃飯逛街，還有優惠可拿喔。（圖／記者季相儒攝）

記者蔡惠如／綜合報導

親朋好友拜年出遊走春，吃飯血拼不可少，想吃想玩百貨都是好選擇，部分通路針對農曆年推出促銷，不妨挑個好地點下手，新年到立馬省荷包。

全台新光三越

新光三越推「過年卡利HIGH」優惠，2／24前與11大指定銀行合作，包括台新銀行／新光銀行／花旗銀行／國泰世華／玉山銀行／台北富邦／滙豐銀行／聯邦銀行／第一銀行／星展銀行／遠東商銀，推單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％抵用券。

2／6至2／7持新光三越貴賓卡，單卡消費累計滿3,000元可兌換「財祿豬撲滿」，2／8至2／9持11大指定銀行信用卡刷卡累計滿5,000元贈限量200元抵用券。

全台遠東百貨

遠百「金豬報喜」促銷從2／3至2／27登場，百貨服飾當日累計滿5,000元送400元抵用券；數位3C（含APPLE）9大銀行當日單筆分6期刷10,000元送500元抵用券；國際精品12大銀行當日單筆分6期，板橋大遠百大、台中大遠百消費滿20,000元送1,000元抵用券。2／5至2／9 HAPPY GO卡加單筆100元發票，即贈HAPPY GO點數100點；2／13起HAPPY GO卡加單筆888元發票即贈金豬報喜馬克杯，限量送完為止。

全台10間分店檔期內當日單筆消費每滿2,000元就有一組抽獎序號，可抽最高價值69.9萬元的10台汽車，依各分店不同。

北部

SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）

SOGO台北店從2／5至2／7止，推出包括化妝品、女裝、男裝、超市等，推出總數3萬個新春福袋。此外，初一至初三於SOGO購買福袋，就能參加「FUN大夢想 樂旅遊 玩數位」抽獎活動，初一大獎為價值193,800元的MSC榮耀號～西地中海巡航11天雙人行，初二抽APLLE iPhone XS，初三送GARMIN fēnix 5 Plus。

統一時代百貨

即起至2／20統一時代百貨台北店推出「開春豬事大吉」，聯名卡單筆刷3,000元送300元抵用券，再加碼14大銀行滿額禮。農曆春節期間更聯合館內17家品牌推出限定福袋，商品全面下殺2折起。

京華城

2／5至2／10刷京華卡當日累積5,000元送500元抵用券；持Living Card當日累積5,000元送400元抵用券。即起至2／19刷京華卡或持Living Card，加上單筆消費888元，還可抽價值5萬元的「台銀金鑽條塊-豬年生肖版」；年初一至初五刷京華卡，單日累積滿5萬元贈recolte home coffee stand經典咖啡機，限量50份；滿10萬元贈BRUNO多功能電烤盤，限量10份；滿30萬元贈Apple iPad 128G WiFi，限量5份。

Global Mall環球購物中心中和店

2／20前刷中國信託聯名卡滿2,500元送200元抵用券，特定12家銀行卡友，推刷卡滿額禮，最高回饋6%。

MITSUI OUTLET PARK 林口

即起至2／10當日單筆消費滿3,000元可獲得抽獎券，獎項分別為樹也 ChooArt Villa、礁溪寒沐酒店與太魯閣晶英酒店住宿券，一人中獎兩人同行。

中部

MITSUI OUTLET PARK 台中港

即起至2／10推迎春賀歲祭，美式休閒Roots 5折起，日系時尚「United Arrows Ltd.」、「Urban Research」2折起，街頭潮流品牌StayReal也祭出1件7折，2件以上5折等超值優惠。

▲三井台中港新年佈置，走海洋可愛風。（圖／各百貨提供）

廣三SOGO

針對春節推出「超級卡樂瘋3%、4%、5%」活動，刷台北富邦、花旗、中國信託、國泰、台新、合作金庫、台中銀行、新光銀行、彰化銀行」共9大家銀行信用卡，即可享3% 4% 5% 的超高回饋率，滿6,000元送200元抵用券；滿15,000元送600元抵用券；滿30,000元送1500元抵用券，活動至2／19止。

南部

漢神巨蛋購物中心

2／5至2／10期間，當日持同卡號超集卡或聯名卡，消費累計滿10,000元，即可兌換超集卡點數1,000點，每人每卡限換一次；2／14至2／17期間，憑當日單筆消費滿2,000元以上發票，並出示APP內當期DM畫面加上APP會員條碼，即可兌換商品券100元。

義大世界購物廣場

2／2至2／10期間，憑E卡全館當日累計消費滿3,000元發票，即可兌換新春刮刮卡，大獎為「義大世界購物廣場購物1萬元禮券」，共9名；未刮中萬元購物金者，可憑刮刮卡序號再參加每日抽獎活動，可再抽「義大世界購物廣場1萬元現金禮券」。

Global Mall環球購物中心屏東店

2／20前刷中國信託聯名卡滿2,500元送200元抵用券，特定12家銀行卡友，推刷卡滿額禮，最高回饋6%。