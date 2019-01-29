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侯佩岑偷穿男裝「和老公撞衫」　逛TOD’S採買年貨

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▲侯佩岑10幾年前就開始買TOD’S的鞋和包。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

TOD’S的豆豆鞋、D Bag都是經典，2019春夏有許多新鮮變化，侯佩岑開心現身發表會，幫自己也幫先生黃伯俊辦「精品年貨」，她直說TOD’S是最不出錯的禮物，因為老公很愛穿，「我平常很少幫他買東西，今天總算可以交代了。」雖然不會刻意穿情侶裝，但她愛穿得帥氣，曾經「偷偷買男裝」，和老公撞衫。

▲侯佩岑TOD`S。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑為TOD’S站台，順便幫老公挑禮物。（圖／品牌提供，以下同）

侯佩岑穿TOD’S鞋「歷史悠久」，她思考半晌，笑說：「第一雙應該是……20幾歲的時候，10多年前了，而且我是搭配的，跟D Bag一起買。」黛安娜王妃、凱特王妃都愛用的D Bag，也是她的心頭好，已經擁有5個不同時期的款式，2019春夏再度回歸，以蝴蝶翅膀的線條，更顯流暢悠然。

▲侯佩岑TOD`S。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑很喜歡D Bag，新款有蝴蝶般的輪廓。

甜美的侯佩岑其實更喜歡率性設計，因此常被男裝煞到，她笑說：「我有時候幫先生買衣服，自己也買一件一樣的，但他不知道，有過我去朋友家，他來接我的時候，發現我們竟然穿一樣，完全是巧合，但朋友還以為我們故意穿情侶裝。」除了衣服，連配件也會「偷偷幫自己買一個一樣的」，她說：「例如錢夾，因為小包包用錢夾很方便，所以幫先生買的時候，我也買了。」

▲侯佩岑TOD`S。（圖／品牌提供）

▲拼接水蛇皮D Bag（左）86,600元、Double T Ring水桶包（右）52,500元。

送禮物是學問，她透露剛結婚的時候，經常幫老公買衣服，「大衣、眼鏡、配飾，我買很多，後來發現他都沒穿，我覺得很簡單的設計，可能他還是覺得不大對，後來就學會關於精品，我們倆應該『放飛自我』各自買。」

▲侯佩岑TOD`S。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑TOD`S。（圖／品牌提供）

▲鸚鵡造型背包也能當腰包，31,200元、羽毛綴飾豆豆鞋23,100元。

TOD’S的2019春夏系列，除了經典D Bag再現，還有新的「Double T Ring」金屬扣飾在包包及鞋款上招搖，加上細膩的皮革流蘇，內斂又奢華。春夏少不了草編便鞋，輕盈實穿，還有鏤空雕花、襪套設計的運動鞋，厚底讓妳默默增高4.5公分，隨便站都是長腿女孩。

▲侯佩岑TOD`S。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑TOD`S。（圖／品牌提供）

▲女士科技布料休閒鞋25,000元、編織鞋26,300元、男士丹寧豆豆鞋19,200元、運動鞋25,000元。

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關鍵字：

TOD'S, 侯佩岑, 黃伯俊
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