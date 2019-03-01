豪華帳篷、帆船飯店　2019人氣超高的夢想住宿清單TOP5

隨著2019的到來，許多人會幫自己規劃一下出國計劃，若是剛好有此想法的人，那全球超人氣的夢想住宿，務必要參考一下。

TOP1、艾沙記憶豪華帳篷

位在約旦瓦地倫中的艾沙記憶豪華帳篷，可是2019年人氣最高的住宿地點，旅客可將綿延起伏的紅色沙丘盡收眼底，同時享受奢華與刺激的戶外體驗。營區內還提供美味的貝都因特色餐廳、燒烤設施，旅客將能感受到前所未有的露營經驗。

TOP2、里亞德阿爾瑪坎庭院旅館

鄰近著名景點藍色大門和傳統市集的摩洛哥菲斯的里亞德阿爾瑪坎庭院旅館，是一間摩洛哥的傳統民宅，旅館內的裝潢風格，就彷彿華麗的宮殿般。此外，還能從露台上俯瞰古城區的夕陽餘暉，度過風情萬種的一千零一夜。

TOP3、無線電城市公寓

位於美國紐約市中心的無線電城市公寓，除了步行即可抵達洛克菲勒中心外，從窗外還能看到百萬天際線夜景，旅客能在此好好感受大蘋果的城市魅力。

TOP4、美麗都德聖克里斯托瓦爾飯店

西班牙格拉那達的美麗都德聖克里斯托瓦爾飯店，富有絕佳品味的居家裝潢，就彷彿是專屬於自己的度假屋，來到這裡能在家中眺望壯麗的城市風景，細細感受西班牙的摩爾風情。

TOP5、森伯恩倫敦帆船飯店

說到夢想住宿清單，想必少不了船屋這個選項。英國一艘停靠在皇家維多利亞碼頭的森伯恩倫敦帆船飯店，距離倫敦展覽中心僅需1分鐘的步行路程，此外，華麗的裝潢與服務能提供給旅客一趟奢華的水上之旅。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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