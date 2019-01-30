fb ig video ETtoday search mobile

ZARA啟用全新LOGO　網友一片負評：減肥前後對比圖

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自ZARA、微博

快時尚品牌ZARA是不少血拼族的最愛，不過近日大刀闊斧宣佈更改經典LOGO，換成緊密的細長造型，引來不少負面批評。距離上次改變設計才短短9年不到，一起來看看這次的設計，你還滿意嗎？

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA、微博）

▲ZARA公佈最新LOGO。（圖／翻攝自ZARA）

此次改變LOGO是品牌歷史中的第三種 ，其實大家對於第一代LOGO最陌生，卻是ZARA使用最久的，從1975年開始延用至2010年經歷長達25年，而後才換成了我們比較熟悉的第二代LOGO，不過依舊短命，僅維持了10年不到，在今年（2019）開頭就被換成最新版本。

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA、微博）

▲ZARA三代LOGO演變史。（圖／翻攝自ZARA）

從字體上來觀看三代LOGO，都是選擇SERIF字型，不同的是字母之間的間距和胖瘦程度。第一代較緊密，當初為了想強調時尚感，因此安排第二代字母稍微分開且變短，但是此次第三代LOGO似乎突然靠的太近了點，R字的最後一劃還設計成曲線造型。

消息一公開引起不少網友吐槽，「難道下一代LOGO要合二為一嗎？」、「減肥前後對比圖」、「ZARA都變瘦了，那你呢？」雖然是搞笑回應，卻也反應大家對新版LOGO的抗拒。此次ZARA更改LOGO的負面評價居多，不過也成功引起話題，象徵著快時尚品牌求新求變的企圖心絲毫不減。

▲ZARA。（圖／翻攝自ZARA、微博）

▲網友搞笑製作2027年ZARA的LOGO圖。（圖／翻攝自微博）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

ZARA, 快時尚, LOGO, 改變, 2019, 品牌
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

最愛刪好友的5大星座！水瓶沒聯絡就掰掰、射手想封鎖不用理由

剪完秒戀愛！18張「中長髮」髮型圖鑑　留長過渡期不尷尬更時尚

TWICE、丁海寅最愛「自拍APP」揭曉！　奇蹟美照超簡單

戒指左右手戴法大不同　右手無名指代表熱戀中、左手小指不打算結婚 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 Jennie的8個健身菜單！冰箱只有養樂多、二種食物絕對不吃 侯佩岑偷穿男裝「和老公撞衫」　逛TOD’S採買年貨 【奧斯塔羅】等待也不一定有結果，這段戀情下一步該怎麼做？ 【奧斯塔羅】年終入荷！選一張牌測能否順利轉職 年節大掃除秘笈全攻略　用「襪子」讓地板發亮、海綿沾鹽巴輕鬆除水垢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面