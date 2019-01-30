ZARA啟用全新LOGO　網友一片負評：減肥前後對比圖

編輯／Ann 圖／翻攝自ZARA、微博

快時尚品牌ZARA是不少血拼族的最愛，不過近日大刀闊斧宣佈更改經典LOGO，換成緊密的細長造型，引來不少負面批評。距離上次改變設計才短短9年不到，一起來看看這次的設計，你還滿意嗎？

▲ZARA公佈最新LOGO。（圖／翻攝自ZARA）



此次改變LOGO是品牌歷史中的第三種 ，其實大家對於第一代LOGO最陌生，卻是ZARA使用最久的，從1975年開始延用至2010年經歷長達25年，而後才換成了我們比較熟悉的第二代LOGO，不過依舊短命，僅維持了10年不到，在今年（2019）開頭就被換成最新版本。

▲ZARA三代LOGO演變史。（圖／翻攝自ZARA）

從字體上來觀看三代LOGO，都是選擇SERIF字型，不同的是字母之間的間距和胖瘦程度。第一代較緊密，當初為了想強調時尚感，因此安排第二代字母稍微分開且變短，但是此次第三代LOGO似乎突然靠的太近了點，R字的最後一劃還設計成曲線造型。

消息一公開引起不少網友吐槽，「難道下一代LOGO要合二為一嗎？」、「減肥前後對比圖」、「ZARA都變瘦了，那你呢？」雖然是搞笑回應，卻也反應大家對新版LOGO的抗拒。此次ZARA更改LOGO的負面評價居多，不過也成功引起話題，象徵著快時尚品牌求新求變的企圖心絲毫不減。

▲網友搞笑製作2027年ZARA的LOGO圖。（圖／翻攝自微博）

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