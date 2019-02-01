李晶晶不甩緋聞　秀混搭技展時尚衣Ｑ

陳雅韻／台北報導

首都客運千金李晶晶爆出緋聞，被目擊她竟坐在階梯上哭泣，但隨後小倆口又甜蜜牽手回家，她未對此消息做出回應，倒是以晶晶體寫下「有confidence（自信）的女生是最beautiful（美麗）的」，附上穿搭照，大秀她混搭首飾的功力。

▲李晶晶混搭SWAROVSKI水晶珍珠項鍊與2條韓貨店買的長、短鍊。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

李晶晶透露，她的時尚貨價位帶很廣，這回她戴上Linda Farrow墨鏡、穿上皮外套，搭配SWAROVSKI（施華洛世奇）靈感源自冬日結霜葉子的LOUISON PEARL水晶珍珠項鍊，同時戴上2條韓貨店買的長、短鍊，巧搭出層次感。

▲SWAROVSKI LOUISON PEARL水晶珍珠項鍊（中）是李晶晶的新歡。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

因為英文名字是「Crystal」，李晶晶自幼就對奧地利水晶品牌SWAROVSKI情有獨鍾，親友也愛送該品牌飾品或擺件送她。她認為SWAROVSKI的設計不只有可愛、浪漫或華麗風格，花點心思也能戴出個性味道，因此她才選穿皮衣搭配閃亮水晶項鍊，展現衝突美感。

▲SWAROVSKI LOUISON PEARL水晶珍珠項鍊，9900元。（圖／品牌提供，以下同）

▲SWAROVSKI LIFELONG BOW Y形項鍊，5990元。