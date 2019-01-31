植村秀教你挑「紅唇」　顯白、好氣色一支唇膏搞定！

▲植村秀一口氣推出26色撩人唇色，輕鬆挑出你的命定色。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

對植村秀而言，「紅色」是品牌的基因，「紅唇」更是最具代表性的妝容，2018年年底植村秀藝術總監打出角康與實驗室，成功研發出任何亞洲女性都能駕馭，既顯白又提亮，紅的剛剛好的「植村秀 #微紅唇RD163｣ 。





品牌將紅唇以色彩學原理編碼，讓大家根據個人膚色、個性及喜好，一眼就能選出最適合的色號。膚色基調偏黃的女性，可以選擇基調號碼0-4的暖色系唇膏；膚色基調偏藍（通常是看起來較白皙）的女性，可以選擇基調號碼5-9的冷色系唇膏。





再針對喜歡的妝感態度與風格，來選擇唇膏的明度與色調，明度數字愈多則代表明度愈低，不論是超亮眼、想高調，或是只想要紅的剛剛好，都可以在適合自己膚色基調的系列中，找到最適合你的顏色。

超亮眼微紅唇

明度較亮，偏橘感的大紅色，在陽光下也會微微透出些許橘調，健康有光澤的小麥肌，塗上偏橘色調或珊瑚色調的紅色唇彩，可以提亮膚色。



剛剛好微紅唇

比起經典的正紅色，色調顯得較為沉穩。幾乎不挑膚色、哪種氣質，誰塗誰顯臉白還不顯牙齒黃，就算搭配黑色、灰色、藏藍色等暗沉的服裝，一秒點亮沈悶。



想高調微紅唇

膚色較深的人，塗抹明度低，偏冷調的偏紅棕、豆沙紅、乾燥楓葉紅或吃土系的紅色唇膏，薄擦看起來像嘴唇自帶的血色，超自然！

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