一半的人都搞錯！秒懂「4個」敷面膜觀念　讓保養事半功倍

▲敷臉不能代替日常保養，許多眉角要注意。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據研究統計，台灣人特愛敷面膜，夜間保養敷、化妝之前敷、急救保養時也敷，敷上面膜就像是保養肌膚的特效藥，有時甚至連保養步驟都省略了，但你真的敷對了嗎？搞懂這些觀念，讓美肌力暴衝！

面膜天天敷最好？



皮膚科醫師表示，面膜不是每日必需品，只要日常的保濕做足，面膜不建議天天敷，因為肌膚的吸收能力有限，太頻繁的敷面膜，也可能有致敏可能，更可能會帶來多餘負擔，市售標榜能夠天天敷的面膜，內含的的美容精華不明，若真的想要天天敷，以濕敷化妝水也有一樣的效果。

面膜敷越久越好？

敷面膜的停留時間很重要，一般的保濕、美白片狀面膜最多不要敷超過20分鐘，而深層清潔的泥狀面膜更要留意時間，趁著面膜還沒乾就要洗掉，若敷超過時間，反而會吸取臉上肌膚水分，導致肌膚缺水，臉越敷越糟。

敷臉做表情會導致皺紋產生？

基本上皺紋生成跟敷面膜並沒有直接關係，當肌膚老化，皺紋生成是不可逆的，敷面膜的表情最多只會降低面膜的服貼性而已。根據研究顯示，敷面膜躺著敷效果最好，因為平躺時可以讓面膜中的精華成分垂直滲透，貼合性最高。

泡澡時敷臉效果最好？

泡澡時的大量水氣，會使片狀面膜難以貼合皮膚。洗澡後30分鐘內，當毛孔還處於微張狀態、血液循環還很好時，這時候敷面膜效果最好。

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