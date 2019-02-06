fb ig video ETtoday search mobile

一半的人都搞錯！秒懂「4個」敷面膜觀念　讓保養事半功倍

> >

▲▼ 敷面膜要注意的事。（圖／翻攝自Pinterest）

▲敷臉不能代替日常保養，許多眉角要注意。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據研究統計，台灣人特愛敷面膜，夜間保養敷、化妝之前敷、急救保養時也敷，敷上面膜就像是保養肌膚的特效藥，有時甚至連保養步驟都省略了，但你真的敷對了嗎？搞懂這些觀念，讓美肌力暴衝！

面膜天天敷最好？

皮膚科醫師表示，面膜不是每日必需品，只要日常的保濕做足，面膜不建議天天敷，因為肌膚的吸收能力有限，太頻繁的敷面膜，也可能有致敏可能，更可能會帶來多餘負擔，市售標榜能夠天天敷的面膜，內含的的美容精華不明，若真的想要天天敷，以濕敷化妝水也有一樣的效果。

▲▼ 敷面膜要注意的事。（圖／翻攝自Pinterest）

面膜敷越久越好？

敷面膜的停留時間很重要，一般的保濕、美白片狀面膜最多不要敷超過20分鐘，而深層清潔的泥狀面膜更要留意時間，趁著面膜還沒乾就要洗掉，若敷超過時間，反而會吸取臉上肌膚水分，導致肌膚缺水，臉越敷越糟。

▲▼ 敷面膜要注意的事。（圖／翻攝自Pinterest）

敷臉做表情會導致皺紋產生？

基本上皺紋生成跟敷面膜並沒有直接關係，當肌膚老化，皺紋生成是不可逆的，敷面膜的表情最多只會降低面膜的服貼性而已。根據研究顯示，敷面膜躺著敷效果最好，因為平躺時可以讓面膜中的精華成分垂直滲透，貼合性最高。

▲▼ 敷面膜要注意的事。（圖／翻攝自Pinterest）

泡澡時敷臉效果最好？

泡澡時的大量水氣，會使片狀面膜難以貼合皮膚。洗澡後30分鐘內，當毛孔還處於微張狀態、血液循環還很好時，這時候敷面膜效果最好。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

面膜, 敷臉, 迷思, 保養
fashion.net

熱門文章

盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

必買限定版保養品！「小紅瓶」修護神器、「小豬瓶」青春無敵

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

學「女星泡澡」卸下疲憊　讓NEOM浴鹽助你一夜好眠

日本首席美甲師　教你找出顯白「命定紅」指甲油

亞洲美女竟入榜！日本「醜得剛好」女星出爐　網友大喊重選　

狂！innisfree一口氣推出10款香膏，讓你用香味寫日記 好燒！Jo Malone推出情人節心形禮盒　根本完美告白神器 快tag你的他！5款「性格髮型」讓男友一秒變帥 木村拓哉、竇靖童忘年代言牛仔褲　她羞認兩人「微妙關係」 若有似無的捲度超美！女孩們燙起來：雲霧燙、嬉皮捲、C字彎　 老公選他們準沒錯！絕不隨便跟人曖昧的星座TOP3 飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面