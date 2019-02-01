「TOM FORD高訂乳霜唇萃、NARS孔曉振限定色」1月美妝新品特搜

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?

TOM FORD 設計師高級訂製乳霜唇萃全20色 / NT$ 1,900（2月1號上市）

高達67%保養精萃，包含德國洋甘菊精油修護雙唇、減少唇紋，打造母胎高質感唇。創新質地使用了三秒乳霜轉換科技，營造出漆光氣質的話題妝感。

NARS 特霧唇誘 #Unfamous RED $1,000／5.5ml

NARS最具話題及口碑熱銷款唇彩『特霧唇誘』這回請到韓國人氣女星孔曉振拍攝形象影片，孔曉振在影片中擦的氣質楓紅色調#Unfamous RED，在韓國上市20天內狂售4,500支，立馬斷貨！台灣即將在2月的NARS國際彩妝師活動中限定販售。 (詳細活動內容請洽各櫃點詢問)

NARS限量狂想曲頰彩盤 $1,450／11g

以2019 年度PANTONE 色：Living Coral (活珊瑚橘) 為頰彩主色，既顯白又有氣質的色調，並搭配萬用打亮及符合各式膚色的修容，輕巧的一盤完成頰彩之所需。至於腮紅圖樣則是將馬賽克藝術融入其中，凸顯出品牌的藝術性，讓刷上頰彩更添玩趣。

香緹卡 歐若拉冰河眼影盤NT$3,650 (2019年3月上市）

靈感源自於一趟北極自然之旅，旅程中所見冰川急速消逝與其透出的閃爍光芒。眼影盤擁有革命性的9款配色，包含三種截然不同的質地：閃耀光、金屬光和柔和珠光，無論沉穩或是戲劇化的妝效，皆可輕鬆完成，輕輕一抹立即展現閃爍銀河光芒的璀璨眼妝，恣意玩轉春日氣息創造色彩的無限可能。

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW

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