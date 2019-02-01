fb ig video ETtoday search mobile

「TOM FORD高訂乳霜唇萃、NARS孔曉振限定色」1月美妝新品特搜

> >

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎?

TOM FORD 設計師高級訂製乳霜唇萃全20色 / NT$ 1,900（2月1號上市）

高達67%保養精萃，包含德國洋甘菊精油修護雙唇、減少唇紋，打造母胎高質感唇。創新質地使用了三秒乳霜轉換科技，營造出漆光氣質的話題妝感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS 特霧唇誘 #Unfamous RED $1,000／5.5ml

NARS最具話題及口碑熱銷款唇彩『特霧唇誘』這回請到韓國人氣女星孔曉振拍攝形象影片，孔曉振在影片中擦的氣質楓紅色調#Unfamous RED，在韓國上市20天內狂售4,500支，立馬斷貨！台灣即將在2月的NARS國際彩妝師活動中限定販售。 (詳細活動內容請洽各櫃點詢問)

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NARS限量狂想曲頰彩盤 $1,450／11g

以2019 年度PANTONE 色：Living Coral (活珊瑚橘) 為頰彩主色，既顯白又有氣質的色調，並搭配萬用打亮及符合各式膚色的修容，輕巧的一盤完成頰彩之所需。至於腮紅圖樣則是將馬賽克藝術融入其中，凸顯出品牌的藝術性，讓刷上頰彩更添玩趣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

香緹卡 歐若拉冰河眼影盤NT$3,650 (2019年3月上市）

靈感源自於一趟北極自然之旅，旅程中所見冰川急速消逝與其透出的閃爍光芒。眼影盤擁有革命性的9款配色，包含三種截然不同的質地：閃耀光、金屬光和柔和珠光，無論沉穩或是戲劇化的妝效，皆可輕鬆完成，輕輕一抹立即展現閃爍銀河光芒的璀璨眼妝，恣意玩轉春日氣息創造色彩的無限可能。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

5款專櫃品but佛心價的深冬滋潤保濕霜，夠滋潤卻超輕爽，肌膚不乾、膚況不老！

從出道到現在，十二年來持續不間斷的保養習慣曝光！迎接30歲Tiffany Young沒在怕。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 美妝, TOMFORD, NARS
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

今晚就來試！日本研究：晚餐前吃2根香蕉，10天甩肉3kg

楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她

阿嬤養的都肥嘟嘟！「保羅先生」搞怪插畫讓人秒噴笑　網喊：太貼切了

出社會後最怕過年！長輩逢人就問這2大難題 【奧斯塔羅】過年買彩券要中、打麻將手氣要旺，2019怎麼做才能開運？ ZARA爆紅790元小豬包補貨啦！　這次可別再搶輸 要過年了還在找另一半　脫不了單的5個原因，妳中獎了嗎？ Ella辣露大腿根部　戴破千萬寶格麗珠寶勾魂 寒假就要吃遍「宜蘭」　少女心乳酪派、在地人大推臭豆腐通通有 IG超夯「貝禮詩草莓奶酒」美哭一票網友　好市多買得到！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面