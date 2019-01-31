RMK春夏普普風彩妝新品　舞動你內心深處的藝術靈魂

雖然冷冷的冬天還沒過完，但春妝熱潮已經開始燒了！每每推出限量新品都讓人超期待的RMK，2019的春夏彩妝以COLOR DANCE為概念，充滿藝術感的繽紛包裝和活潑新色讓V編少女心大噴發！今天，V編不只要推薦本季必入手的限量新貨，還邀請到RMK日本彩妝師金子達也親身示範，告訴你2019春夏彩妝的重點，讓你走春不只有好氣色，還有機會招來好人緣！

走春必備#1 >> 純粹好感的大人系：玩色點采眼盒

真的不誇張！第一次看到「玩色點采眼盒」V編就深深愛上它了！不只是被銀盒上復古搶眼的彩色圓點吸引，更是一秒愛上它鮮明飽和的色彩和特殊雙層設計。「玩色點采眼盒」一共推出6個限定新色，除了06外，其他都是以沉穩的棕色系與鮮明的色彩作為搭配，其中又以04和02最讓V編心動。04由帶有珠光的溫暖摩卡棕色及浪漫玫瑰紅打造，細緻的粉體一抹顯色，不管喜歡溫柔還是性感的妝感都很適合；02則是以充滿活力的橘色平衡帶有冷色珠光的咖啡歐蕾棕色，予人優雅卻不無聊的感受。

走春必備#2 >> 好運不求人：玩色點采頰盒 + 玩色點采口紅

過年走春如果有了好氣色，不只好人緣蜂擁而來，好運也會跟著到！同樣擁有讓人一看就擁有好心情的繽紛圓點，「玩色點采頰盒」和「玩色點采口紅」是V編要推薦的第二組＂走春法寶＂。「玩色點采頰盒 02」將優雅的裸色配上視覺減齡的橘色調，立體輪廓讓人亮麗出色；而內含杏仁油保濕成分，如唇蜜般水潤亮澤的「玩色點采口紅」，不只是時下最流行的雙色唇膏，V編認為02更是無論什麼妝容都可以輕鬆搞定的百搭唇彩。

走春必備#3 >> 不只有朝氣，更要有氣勢：絲柔立體眼線筆

雖然放假，過年期間還是免不了要早起，「絲柔立體眼線筆」絕對會是你快速完妝的秘密武器之一！平常黑色的眼線看膩了，就用輕柔卻不失深邃感的咖啡色「絲柔立體眼線筆 EX-02」，畫出自然有神卻無害的咖啡色眼線吧！

※編輯：Joy Huang VOGUE.TW

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