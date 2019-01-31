fb ig video ETtoday search mobile

RMK春夏普普風彩妝新品　舞動你內心深處的藝術靈魂

> >

雖然冷冷的冬天還沒過完，但春妝熱潮已經開始燒了！每每推出限量新品都讓人超期待的RMK，2019的春夏彩妝以COLOR DANCE為概念，充滿藝術感的繽紛包裝和活潑新色讓V編少女心大噴發！今天，V編不只要推薦本季必入手的限量新貨，還邀請到RMK日本彩妝師金子達也親身示範，告訴你2019春夏彩妝的重點，讓你走春不只有好氣色，還有機會招來好人緣！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

走春必備#1 >> 純粹好感的大人系：玩色點采眼盒

真的不誇張！第一次看到「玩色點采眼盒」V編就深深愛上它了！不只是被銀盒上復古搶眼的彩色圓點吸引，更是一秒愛上它鮮明飽和的色彩和特殊雙層設計。「玩色點采眼盒」一共推出6個限定新色，除了06外，其他都是以沉穩的棕色系與鮮明的色彩作為搭配，其中又以04和02最讓V編心動。04由帶有珠光的溫暖摩卡棕色及浪漫玫瑰紅打造，細緻的粉體一抹顯色，不管喜歡溫柔還是性感的妝感都很適合；02則是以充滿活力的橘色平衡帶有冷色珠光的咖啡歐蕾棕色，予人優雅卻不無聊的感受。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

走春必備#2 >> 好運不求人：玩色點采頰盒 + 玩色點采口紅

過年走春如果有了好氣色，不只好人緣蜂擁而來，好運也會跟著到！同樣擁有讓人一看就擁有好心情的繽紛圓點，「玩色點采頰盒」和「玩色點采口紅」是V編要推薦的第二組＂走春法寶＂。「玩色點采頰盒 02」將優雅的裸色配上視覺減齡的橘色調，立體輪廓讓人亮麗出色；而內含杏仁油保濕成分，如唇蜜般水潤亮澤的「玩色點采口紅」，不只是時下最流行的雙色唇膏，V編認為02更是無論什麼妝容都可以輕鬆搞定的百搭唇彩。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

走春必備#3 >> 不只有朝氣，更要有氣勢：絲柔立體眼線筆

雖然放假，過年期間還是免不了要早起，「絲柔立體眼線筆」絕對會是你快速完妝的秘密武器之一！平常黑色的眼線看膩了，就用輕柔卻不失深邃感的咖啡色「絲柔立體眼線筆 EX-02」，畫出自然有神卻無害的咖啡色眼線吧！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Joy Huang VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

櫻花妹不會告訴你的完美底妝小祕密！跟著RMK專業彩妝師這樣做，簡單3步驟打造絲柔霧光肌～

#MeBeauty 「交換禮物好想要收到這個！」Beauty Blender限量美妝蛋金喜球，還能當作聖誕樹裝飾！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, RMK, 彩妝, 普普風
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

《知否知否》10大殘酷金句：認為把整顆心交出來，全世界都會讓步

得罪修圖師？胡歌新廣告「臥蠶消失」　網傻眼：你是誰

新手爸媽必買！　神奇童裝會隨小朋友「長大」，一件能穿3年

365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 TWICE、丁海寅最愛「自拍APP」揭曉！　奇蹟美照超簡單 【奧斯塔羅】等待也不一定有結果，這段戀情下一步該怎麼做？ 愛美無極限！韓妞瘋「寶石」面膜，把黃金、鑽石往臉上貼 最愛刪好友的5大星座！水瓶沒聯絡就掰掰、射手想封鎖不用理由 剪完秒戀愛！18張「中長髮」髮型圖鑑　留長過渡期不尷尬更時尚 「豹紋」可以不浮誇　5個小細節就能搭出低調搶眼感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面