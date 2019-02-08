fb ig video ETtoday search mobile

美甲師傳授必殺技！「5步驟」塗好紅色指甲油

> >

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

▲一雙紅色甲彩，給你新年好運勢。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

很多女性認為紅色指油不易塗抹完美，其實沒那麼難，紅色是一般美甲學徒最先入手學習的色調；裸色或粉紅色調反而才是進階。以下是來自日本uka美甲師專業的建議，學會這5重點，自己也能塗出美甲沙龍等級。

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

1.沾取指甲油的份量
將刷頭充分沾取甲油，並於瓶口壓一下去除多餘指甲油，這樣能確保塗抹時均勻平整，這就是能否塗好的重要關鍵。

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

2.調整刷頭
將刷頭壓開呈扇形，確保指甲油含量適當，再把刷頭中心和兩側對齊指甲邊緣。

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

3.控制刷頭下筆
接近甲面中央後端的部分對準下筆，停留0.5秒後拖曳上色，不要重壓將刷頭呈現扇形，輕柔刷著帶過就好。

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

4.第一和第二層上色重點
第一層塗色先把周圍塗整齊為主，有點不平順不要在意，第二層塗色時以表面平順無刷痕為重點。

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

5.塗指甲油要包覆前端
指尖是最容易剝落的部分，用刷頭的側面邊緣輕刷包邊，可使指甲油更持久。

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

PLUS最後修整
將櫸木棒斜側頭包覆些許棉花後，沾取去光水擦除需要修整部分，若塗溢出指緣過多，乾掉之前也能用這個方式處理。

▲▼5步驟塗好紅色指甲油。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest）

指甲形狀讓印象大不同（由左至右排列）

杏仁形：優雅、有能力

橢圓形：輕柔、具女人味

方圓形：溫和自然、易親近

方形：時尚、自主隨性

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

紅色, 過年, 紅色指甲油, 上色技巧
fashion.net

熱門文章

盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

必買限定版保養品！「小紅瓶」修護神器、「小豬瓶」青春無敵

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

誰比金牛座更會理財？　一輩子不缺錢星座TOP 5

台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬

日雜票選「男生最愛的女生髮色」TOP5　第1名妳絕對想不到

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道 戒指戴哪學問多！套上「這指」桃花運暴增、從此告別單身 還有4天、耍廢萬歲！過年懶女人必做的5件事 台中必吃美食TOP 10　宮原眼科冰淇淋、套餐制燒烤過年一路吃飽拍好 養成仙女好膚質！學日本女生起床做「3件事」就對了　 刺青前先考慮三要素　設計師：「做自己」是要負完全責任 交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面