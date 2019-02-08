美甲師傳授必殺技！「5步驟」塗好紅色指甲油

▲一雙紅色甲彩，給你新年好運勢。（圖／品牌提供、翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

很多女性認為紅色指油不易塗抹完美，其實沒那麼難，紅色是一般美甲學徒最先入手學習的色調；裸色或粉紅色調反而才是進階。以下是來自日本uka美甲師專業的建議，學會這5重點，自己也能塗出美甲沙龍等級。

1.沾取指甲油的份量

將刷頭充分沾取甲油，並於瓶口壓一下去除多餘指甲油，這樣能確保塗抹時均勻平整，這就是能否塗好的重要關鍵。

2.調整刷頭

將刷頭壓開呈扇形，確保指甲油含量適當，再把刷頭中心和兩側對齊指甲邊緣。

3.控制刷頭下筆

接近甲面中央後端的部分對準下筆，停留0.5秒後拖曳上色，不要重壓將刷頭呈現扇形，輕柔刷著帶過就好。

4.第一和第二層上色重點

第一層塗色先把周圍塗整齊為主，有點不平順不要在意，第二層塗色時以表面平順無刷痕為重點。

5.塗指甲油要包覆前端

指尖是最容易剝落的部分，用刷頭的側面邊緣輕刷包邊，可使指甲油更持久。

PLUS最後修整

將櫸木棒斜側頭包覆些許棉花後，沾取去光水擦除需要修整部分，若塗溢出指緣過多，乾掉之前也能用這個方式處理。

指甲形狀讓印象大不同（由左至右排列）

杏仁形：優雅、有能力

橢圓形：輕柔、具女人味

方圓形：溫和自然、易親近

方形：時尚、自主隨性

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