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Ella辣露大腿根部　戴破千萬寶格麗珠寶勾魂

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▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲Ella戴BVLGARI Serpenti珠寶展現女神氣勢。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Ella日前出席主演的賀歲片《大三元》首映會，她穿從法國調來的Paule Ka黑色禮服，開衩到大腿還不夠，同時搭配BVLGARI（寶格麗）總值上千萬元的Serpenti珠寶上陣，展現女神氣勢，被網友讚爆「又美又辣｣。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲Ella穿Paule Ka禮服搭配BVLGARI上千萬元珠寶上陣。

升格當媽後，Ella勤健身保持良好體態，造型也朝女神之路邁進，成功駕馭精品品牌行頭。這回她選戴BVLGARI的Serpenti系列珠寶，正是霸氣又不失女人味的經典之作，她的耳際閃耀Serpenti Eyes On Me白K金鑽石耳環，幾何圖形的垂墜設計相當吸睛。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲Serpenti Eyes On Me白K金鑽石耳環，約1,287,000元。

拿麥克風賣力宣傳新電影的Ella，手腕自然是重點部位，她挑戰華麗無極限，一口氣戴上鑲嵌鑽石與祖母綠的Serpenti Eyes On Me鏤空蛇手環、滿鑽B.zero1手環與Serpenti手環等3個手環，層疊配搭顯得存在感十足；指間也不能空著，搭配Serpenti雙圈鑽戒、眼睛鑲嵌藍寶石的Serpenti Eyes on系列鑽戒，化身迷人蛇女郎。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲Eyes on系列鑽石與祖母綠手環，約2,333,000元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

Serpenti Eyes On Me系列鑽石與藍寶石戒指，約361,000元。

▲▼ BVLGARI 。（圖／品牌提供）

▲Serpenti系列白K金鑽石手鐲，約3,167,000元。

關鍵字：

Ella, BVLGARI, 寶格麗, Serpenti
fashion.net

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