《男朋友》17種「場景色票」出爐！漸層色美到窒息、每一幕都藏玄機

編輯／Ann 圖／翻攝自《男朋友》Twitter

不知道粉絲們有沒有注意到，剛熱播結束的韓劇《男朋友》，除了男女主角朴寶劍和宋慧喬是亮點，場景的配色也意外和諧療癒。近期劇組就在官方Twitter公佈了場景色票，原來每一幕都大有玄機，一起來欣賞。

《男朋友》講述一位看上去什麼都擁有的女子和一個什麼都沒有的男子，二人面對生活和財富的選擇，就算是一天，也想過自己希望的生活的兩位男女主人公之間命運交織的故事。

金振赫（朴寶劍飾）在古巴時靠坐在海灘邊，場景分別是大海以及溫暖夕陽，色票搭配映入眼簾滿滿的外國風情呢！

切換到第二場景，金振赫來到滿是綠色植物的花園，象徵和女主角的關聯開始，用心的劇組繪製了不同層次的綠色，超級療癒。

車秀賢（宋慧喬飾）正在找路的場景，使用耀眼的藍色背景搭配身上的亮紅色長裙，只能說這樣跳色的搭配，只有宋慧喬能夠駕馭，也象徵做自己的大膽性格。

滿滿的人流中，一眼望去就是穿著紅色長裙的車秀賢，場景瞬間轉換成暗色的土色調，然而紅色卻脫穎而出，也傳達出車秀賢寂寞一個人的心理對話。

此時古巴Malecon海灘正在日落，色票中的夕陽色和右邊的暗色慢慢融合，也象徵兩人的關係逐步拉近了。

車秀賢和金振赫兩人以鮮艷的色彩繼續傳遞感情。

場景昏暗，卻能感受到男女主角的情感正在發酵，這一幕似乎有點莫蘭迪色的感覺，真的美到不行呢。

黃色與藍色的主色調下，也象徵車秀賢和金振赫即將相遇了。

粉絲們應該對這個小店十分眼熟，劇組也相當用心配色，這就是金振赫最愛待的地方呢。

在平靜的海邊，我們的男神背對著鏡頭，穿著深藍色格子衫，還是帥到爆炸。

兩人都穿上了深色大衣肩並肩交流，配上單一的背景，更顯得全世界只有男女主角兩人，十分浪漫呢。

在《男朋友》中能夠看到不少海景，不過每一場想表達的心情都不同，所以配色也產生差異，此時的男女主角已經有進展了呢，所以也能發現多了活力的綠色植物加入。

同樣肩並肩坐著，卻使用了活潑的背景色，兩人拿著熱飲，韓劇真的是浪漫無極限。

黃色、土色、墨綠色都是很和諧的搭配，也是2019最夯色之一呢。

同樣是使用這三種配色的鞦韆，似乎別有風情。

應該不少粉絲都喜歡金振赫家裡的配色吧，其實最主要就是使用百搭的土色，所以莫名和諧呢。

而身為市長千金的秀賢，家中的配色就瞬間高冷許多，使用亮粉色，提升質感，只能說韓劇的每一個場景都很用心，粉絲們發現這些玄機了嗎？

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