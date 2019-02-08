fb ig video ETtoday search mobile

走進TIFFANY過最浪漫的情人節　拍閃照、挑禮物都滿分

> >

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲TIFFANY敦南SOGO專門店以情人節為主題裝飾。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

過完年，緊接著就是情人節，想不出該怎麼討另一半歡心嗎？TIFFANY & Co.果然是達人，不但櫥窗裡充滿粉紅色與愛心，並在全台7間專門店內，規劃了主題拍照背板，拿起小道具拍下閃照，絕對是滿分的情人節。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart 18K玫瑰金鑲鑽心形項鍊167,000元、心形耳環27,000元。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）
▲18K玫瑰金鑲鑽心型項鍊（大）345,000元。

1837年創立的TIFFANY，一路以來見證過太多浪漫愛情故事，小藍盒更是幸福的象徵，情人節可以選擇的款式眾多，經典Open Heart系列有耳環、項鍊等，愛心形狀讓一切不言而喻。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲Tiffany T Smile迷你鑲鑽項鍊72,000元、鑲鑽項鍊133,000元。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）
▲Tiffany T Two 18K金雙圈手鍊25,500元。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）
▲ Tiffany T 系列耳環（上至下）41,500元、54,000元、34,500元。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）
▲Tiffany T Square鑲鑽項鍊18K金（左起）、18K白金、18K玫瑰金鑲嵌矩形切割鑽石項鍊，58,000元。

Tiffany T系列有著優雅又個性的情懷，細膩的鍊子服貼著鎖骨，或是率性的手鐲、耳環，讓不同風格的女孩都沈醉。Modern Keys與吊牌鍊墜更是好選擇，可以刻字傳遞愛意，讓專屬於你們之間的小秘密永遠留存，是不是很有意義？

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲Tiffany K金吊牌鍊墜，31,000元起。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Atlas系列鏤空18K玫瑰金窄版鑲鑽手鐲243,000元、女士手錶168,000元。

除了挑選禮物，TIFFANY在全台7間專門店內設有拍照背板，敦南SOGO專門店更是改裝為情人節主題專門店，Tiffany Blue的牆面結合愛心塗鴉感的畫作，和情人一起逛珠寶，被甜甜的氣氛圍繞。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供） ▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲部落客Angelina搶先體驗情人節主題相框、小道具。

更讓人無法抗拒的是即日起到2月14日，店內提供個人化刻印服務，可以在訂製機器上畫出想要的圖案，也可以選擇內建的符號，雕刻在限定的珠寶上，簡單就能擁有客製化、全球唯一的作品，可以訂製好送給對方，也可以帶著另一半一起享受刻上愛意的樂趣。

情人節該怎麼給她/他驚喜，不用煩惱了，直接走進TIFFANY就對了。

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲TIFFANY情人節。（圖／品牌提供）

▲TIFFANY為情人節，打造充滿甜蜜愛意的櫥窗。

關鍵字：

TIFFANY, 情人節
fashion.net

熱門文章

盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

必買限定版保養品！「小紅瓶」修護神器、「小豬瓶」青春無敵

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

誰比金牛座更會理財？　一輩子不缺錢星座TOP 5

台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

還有4天、耍廢萬歲！過年懶女人必做的5件事 台中必吃美食TOP 10　宮原眼科冰淇淋、套餐制燒烤過年一路吃飽拍好 日雜票選「男生最愛的女生髮色」TOP5　第1名妳絕對想不到 刺青前先考慮三要素　設計師：「做自己」是要負完全責任 養成仙女好膚質！學日本女生起床做「3件事」就對了　 這些農曆生日月份自帶財運！正月天生王者、五月大老闆命格 交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面