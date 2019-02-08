走進TIFFANY過最浪漫的情人節　拍閃照、挑禮物都滿分

▲TIFFANY敦南SOGO專門店以情人節為主題裝飾。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

過完年，緊接著就是情人節，想不出該怎麼討另一半歡心嗎？TIFFANY & Co.果然是達人，不但櫥窗裡充滿粉紅色與愛心，並在全台7間專門店內，規劃了主題拍照背板，拿起小道具拍下閃照，絕對是滿分的情人節。

▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart 18K玫瑰金鑲鑽心形項鍊167,000元、心形耳環27,000元。



▲18K玫瑰金鑲鑽心型項鍊（大）345,000元。

1837年創立的TIFFANY，一路以來見證過太多浪漫愛情故事，小藍盒更是幸福的象徵，情人節可以選擇的款式眾多，經典Open Heart系列有耳環、項鍊等，愛心形狀讓一切不言而喻。

▲Tiffany T Smile迷你鑲鑽項鍊72,000元、鑲鑽項鍊133,000元。



▲Tiffany T Two 18K金雙圈手鍊25,500元。



▲ Tiffany T 系列耳環（上至下）41,500元、54,000元、34,500元。



▲Tiffany T Square鑲鑽項鍊18K金（左起）、18K白金、18K玫瑰金鑲嵌矩形切割鑽石項鍊，58,000元。

Tiffany T系列有著優雅又個性的情懷，細膩的鍊子服貼著鎖骨，或是率性的手鐲、耳環，讓不同風格的女孩都沈醉。Modern Keys與吊牌鍊墜更是好選擇，可以刻字傳遞愛意，讓專屬於你們之間的小秘密永遠留存，是不是很有意義？

▲Tiffany K金吊牌鍊墜，31,000元起。

▲Tiffany Atlas系列鏤空18K玫瑰金窄版鑲鑽手鐲243,000元、女士手錶168,000元。

除了挑選禮物，TIFFANY在全台7間專門店內設有拍照背板，敦南SOGO專門店更是改裝為情人節主題專門店，Tiffany Blue的牆面結合愛心塗鴉感的畫作，和情人一起逛珠寶，被甜甜的氣氛圍繞。

▲部落客Angelina搶先體驗情人節主題相框、小道具。

更讓人無法抗拒的是即日起到2月14日，店內提供個人化刻印服務，可以在訂製機器上畫出想要的圖案，也可以選擇內建的符號，雕刻在限定的珠寶上，簡單就能擁有客製化、全球唯一的作品，可以訂製好送給對方，也可以帶著另一半一起享受刻上愛意的樂趣。

情人節該怎麼給她/他驚喜，不用煩惱了，直接走進TIFFANY就對了。

▲TIFFANY為情人節，打造充滿甜蜜愛意的櫥窗。