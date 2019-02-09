fb ig video ETtoday search mobile

教學片！鮮肉花藝老闆DIY開運花禮　5分鐘就能「蒸蒸日上」

> >

▲快跟著鮮肉花藝老闆一起做開運花禮！（影／記者楊坊士攝） 

記者楊坊士／台北報導

在新的一年裡，想要招喜氣或好運，在居家或工作空間擺上花藝是很不錯的方法！別以為很艱難，《ET Fashion》請出Cheng&Mach 歐式.花藝的小鮮肉老闆Cheng成來教大家，只需要5分鐘就能完成開運花禮「蒸蒸日上」，快點一起來做做看！

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲準備的工具與花材。（圖／記者周書羽攝）

準備工具：剪刀、蒸籠（五金行、雜貨店能買到）、海綿（泡水5分鐘）
準備花材：馬醉木、金絲桃、石竹花、菊花、大理花、虎頭蘭、黑色大理花、孤挺花，每種各5朵
製作時間：約5~10分鐘

一起來跟著小鮮肉做花禮「蒸蒸日上」～

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲剪短花材、用綠葉打底。（圖／記者周書羽攝）

首先將各種花材的花莖長度剪短到約5公分左右，便可以將馬醉木綠葉，以隨興方式插進海綿做打底，直到視覺上看不到海綿為止。接著用有「小火龍果」之稱的金絲桃點綴，位置可落在剛剛的綠葉旁邊。

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲將花朵以「向旁邊延伸」方式進行。（圖／記者周書羽攝）

接著將粉色石竹花「面朝外」擺放，再來的菊花以略高的高度插入海綿，要注意若位置在外側，就要將長度稍微修短。而花跟花之間，Cheng建議可以留有「半朵玫瑰花高度」作為間隔。

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲主花要放在中央，若看到空缺處可以再填補。（圖／記者周書羽攝）

鮮豔的火紅色大理花可以插在中央處，成為視覺焦點；然後粉色的虎頭蘭，注意開口要直直朝上。最後的主花：黑色大理花、孤挺花要放在最中心、顯眼的地方，而由於孤挺花的花朵會再盛開，記得要留有開花空間。若發現有較為稀疏的區域，可以用相近顏色花朵填補。

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲快速就能完成花禮「蒸蒸日上」，是不是很簡單呢？（圖／記者周書羽攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

▲Cheng再加碼第二款花禮！（圖／記者周書羽攝） 

同場加映：When Spring Comes（春天來了）

▲▼ 人氣部落客Nick開運花藝教學 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

首先找一個「個性化花瓶」，把水加入至約7分滿高度，先將尤加利葉、大圓葉打底。

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

這款花禮以黃色系、線條多的軟花，營造春天的美好景象。接連安插蝴蝶陸蓮、羽毛非洲菊3朵、桔梗、玫瑰（可將花瓣往外折，讓花朵面積擴大更搶眼），最後是花期短的罌粟花，可以直接對外擺放。

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

▲▼人氣部落客Nick開運花藝教學。（圖／記者周書羽攝）

▲花禮由綠色到橘色漸層交織，感受到春天的萬象更新之美，放在家裡絕對帶來新氣象。（圖／記者周書羽攝）

關鍵字：

鮮肉, 花藝, 花藝店, Cheng成, 教學, 花禮, DIY, 新年, 農曆年, 農曆新年
fashion.net

熱門文章

盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

必買限定版保養品！「小紅瓶」修護神器、「小豬瓶」青春無敵

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

男人挑西裝最忌「老氣」　IG超夯鮮肉型男：可從小一號開始

新年穿大紅色才潮！　adidas鞋上寫福字、NIKE拼接「百家衣」

新年就送它！奢華麻將組藏「紳士品格」　打牌超帥氣

日雜票選「男生最愛的女生髮色」TOP5　第1名妳絕對想不到 腮紅用到凹、唇膏掉漆　明星彩妝師無限回購的「愛用好物」清單大公開 彭于晏健身菜單快儲存！練出超猛身材「比希臘雕塑還美」 為何法國女人隨便穿都美？她揭露衣櫥裡有5樣單品就夠了 戒指戴哪學問多！套上「這指」桃花運暴增、從此告別單身 拜年必學！「大人質感妝」讓大家稱讚妳變得好漂亮 交往時注意5點別讓初升愛苗熄滅　對媽媽的態度超重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面