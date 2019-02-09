教學片！鮮肉花藝老闆DIY開運花禮　5分鐘就能「蒸蒸日上」

▲快跟著鮮肉花藝老闆一起做開運花禮！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

在新的一年裡，想要招喜氣或好運，在居家或工作空間擺上花藝是很不錯的方法！別以為很艱難，《ET Fashion》請出Cheng&Mach 歐式.花藝的小鮮肉老闆Cheng成來教大家，只需要5分鐘就能完成開運花禮「蒸蒸日上」，快點一起來做做看！

▲準備的工具與花材。（圖／記者周書羽攝）

準備工具：剪刀、蒸籠（五金行、雜貨店能買到）、海綿（泡水5分鐘）

準備花材：馬醉木、金絲桃、石竹花、菊花、大理花、虎頭蘭、黑色大理花、孤挺花，每種各5朵

製作時間：約5~10分鐘

一起來跟著小鮮肉做花禮「蒸蒸日上」～

▲剪短花材、用綠葉打底。（圖／記者周書羽攝）

首先將各種花材的花莖長度剪短到約5公分左右，便可以將馬醉木綠葉，以隨興方式插進海綿做打底，直到視覺上看不到海綿為止。接著用有「小火龍果」之稱的金絲桃點綴，位置可落在剛剛的綠葉旁邊。

▲將花朵以「向旁邊延伸」方式進行。（圖／記者周書羽攝）

接著將粉色石竹花「面朝外」擺放，再來的菊花以略高的高度插入海綿，要注意若位置在外側，就要將長度稍微修短。而花跟花之間，Cheng建議可以留有「半朵玫瑰花高度」作為間隔。

▲主花要放在中央，若看到空缺處可以再填補。（圖／記者周書羽攝）

鮮豔的火紅色大理花可以插在中央處，成為視覺焦點；然後粉色的虎頭蘭，注意開口要直直朝上。最後的主花：黑色大理花、孤挺花要放在最中心、顯眼的地方，而由於孤挺花的花朵會再盛開，記得要留有開花空間。若發現有較為稀疏的區域，可以用相近顏色花朵填補。

▲快速就能完成花禮「蒸蒸日上」，是不是很簡單呢？（圖／記者周書羽攝）

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▲Cheng再加碼第二款花禮！（圖／記者周書羽攝）

同場加映：When Spring Comes（春天來了）

首先找一個「個性化花瓶」，把水加入至約7分滿高度，先將尤加利葉、大圓葉打底。

這款花禮以黃色系、線條多的軟花，營造春天的美好景象。接連安插蝴蝶陸蓮、羽毛非洲菊3朵、桔梗、玫瑰（可將花瓣往外折，讓花朵面積擴大更搶眼），最後是花期短的罌粟花，可以直接對外擺放。

▲花禮由綠色到橘色漸層交織，感受到春天的萬象更新之美，放在家裡絕對帶來新氣象。（圖／記者周書羽攝）