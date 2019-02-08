拜年必學！「大人質感妝」讓大家稱讚妳變得好漂亮

▲拜年妝顏色不宜過重，整臉只需強調一個重點就好。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

彩妝不要盲目追求流行，化的像自己最重要。仔細觀察女星的妝容，每個都清淡有神，絕不會加過多的顏色，導致五官失焦，變成一樣的複製人。好的彩妝不能貪心，記得大方向只要「隱惡揚善」就對了！

不刻意的自然眉

漂亮的眉型是減齡關鍵，順著本身的眉型，描繪做出輪廓，記得要用眉膠刷出毛流感，這樣看起來最年輕。畫眉毛千萬不要跟著流行走，與自身臉型配合最重要。

自然粉嫩唇色

許多品牌都有推出潤色護唇膏，能隨著體溫變化出粉嫩唇，打造天生好氣色。和唇膏比起，潤色護唇膏較不刻意，也不會有牙齒沾染的問題，記得口袋隨時放一支，以備不時之需。

咖啡色眼妝

過濃的眼妝容易洩漏年齡，讓人覺得你化妝太用力，建議先用淡棕色塗滿眼窩，在使用深棕色眼影代替眼線，想要放大眼睛就靠睫毛來幫忙，記得將上下睫毛刷出綻放感，眼睛立刻放大2倍。

肌膚透出的光感

以往塗腮紅，是否顯色是重點，但若想要顯現妝容質感，則該把重點放在光感。雙頰不自然的色塊，讓精緻度大打折扣。建議在粉底之後，選擇霜狀腮紅以少量多次慢慢疊擦上色，可以順著頰骨往太陽穴帶，斜長型的腮紅打造俐落感。

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