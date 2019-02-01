fb ig video ETtoday search mobile

小賈品牌「Drew House」首波系列一上架就秒殺　笑臉帽T女生穿超好看

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自drew house 官網、IG@drewhouse

小賈斯汀（Justin Bieber）自創品牌「drew house」繼去年底推出黃色笑臉飯店拖鞋之後，今年一月底終於上架了第一波系列商品，和當時的飯店拖鞋一樣，一上線就被秒殺，在網路上引發一陣討論，以黃色笑臉LOGO與卡其褐色燈芯絨作為這次設計的主要素材，有明星加持的潮牌價錢竟然還比想像中便宜？

▲小賈drew house新品。（圖／翻攝自drew house）

大大的黃色笑臉，嘴巴則是用drew字母排出微笑的弧線，這是drew house最標誌性的LOGO，雖然受許多網友批評不好看、很無聊，但是買單的潮流人士們還是大有人在，之前瘋搶的飯店拖鞋走平價路線，才五塊美金，所以這次服飾的價錢也是大家非常好奇的。

▲小賈drew house新品。（圖／翻攝自drew house）

長袖帽T售價為98美金（約NT＄3,000），長袖衛衣則是58美金（約NT＄1,740），而短袖LOGO T恤則是48美金（約NT＄1,440），以現在的潮流品牌單品動輒台幣五、六千上下來說，許多網友表示drew house的商品售價比想像中便宜許多，更何況小賈斯汀本人也常穿上身示範。

▲小賈drew house新品。（圖／翻攝自drew house）

▲小賈drew house新品。（圖／翻攝自drew house）

特別的是，drew house商品並沒有分男、女裝，每項單品都有男女麻豆示範穿搭，款式以男生寬鬆版型為主，但女生穿起來卻意外的好看！有點慵懶又有點性感，卡其燈芯絨襯衫（148美金，約NT＄4,440）只扣上兩顆扣子，看起來很率性，就連男生的小短褲（卡其字母短褲138美金，約NT＄4,140）也意外適合女生～

▲小賈drew house新品。（圖／翻攝自drew house）

▲小賈drew house新品。（圖／翻攝自drew house）

卡其燈芯絨長褲（148美金，約NT＄4,440）女生能輕鬆穿到落地的長度，與上次的笑臉拖鞋非常搭。

▲小賈drew house新品。（圖／翻攝自drew house）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

小賈斯汀, justinbeiber, drew house, 黃色笑臉, 飯店拖鞋
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

網友敲碗！風靡歐美的Kiehl's潤唇神物來了，據說雙唇一抹粉嫩

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

RIMOWA x AMBUSH行李箱曝光！「亮橙色手柄 +皮革吊牌」真的太潮

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

楊丞琳讚李榮浩送的包「有品味」！　甜喊：他很懂我

ET Fashion

推薦閱讀

今晚就來試！日本研究：晚餐前吃2根香蕉，10天甩肉3kg

阿嬤養的都肥嘟嘟！「保羅先生」搞怪插畫讓人秒噴笑　網喊：太貼切了

出社會後最怕過年！長輩逢人就問這2大難題

Ella辣露大腿根部　戴破千萬寶格麗珠寶勾魂 楊冪筷子腿拿下SW代言人！坎達兒珍娜不甘「當綠葉」IG合照獨漏她 ZARA爆紅790元小豬包補貨啦！　這次可別再搶輸 【奧斯塔羅】過年買彩券要中、打麻將手氣要旺，2019怎麼做才能開運？ 寒假就要吃遍「宜蘭」　少女心乳酪派、在地人大推臭豆腐通通有 要過年了還在找另一半　脫不了單的5個原因，妳中獎了嗎？ 變得愛抱怨、消極　這些都是「心累了」的5個徵兆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面