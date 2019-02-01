小賈品牌「Drew House」首波系列一上架就秒殺　笑臉帽T女生穿超好看

編輯／JJ 圖／翻攝自drew house 官網、IG@drewhouse

小賈斯汀（Justin Bieber）自創品牌「drew house」繼去年底推出黃色笑臉飯店拖鞋之後，今年一月底終於上架了第一波系列商品，和當時的飯店拖鞋一樣，一上線就被秒殺，在網路上引發一陣討論，以黃色笑臉LOGO與卡其褐色燈芯絨作為這次設計的主要素材，有明星加持的潮牌價錢竟然還比想像中便宜？

大大的黃色笑臉，嘴巴則是用drew字母排出微笑的弧線，這是drew house最標誌性的LOGO，雖然受許多網友批評不好看、很無聊，但是買單的潮流人士們還是大有人在，之前瘋搶的飯店拖鞋走平價路線，才五塊美金，所以這次服飾的價錢也是大家非常好奇的。

長袖帽T售價為98美金（約NT＄3,000），長袖衛衣則是58美金（約NT＄1,740），而短袖LOGO T恤則是48美金（約NT＄1,440），以現在的潮流品牌單品動輒台幣五、六千上下來說，許多網友表示drew house的商品售價比想像中便宜許多，更何況小賈斯汀本人也常穿上身示範。

特別的是，drew house商品並沒有分男、女裝，每項單品都有男女麻豆示範穿搭，款式以男生寬鬆版型為主，但女生穿起來卻意外的好看！有點慵懶又有點性感，卡其燈芯絨襯衫（148美金，約NT＄4,440）只扣上兩顆扣子，看起來很率性，就連男生的小短褲（卡其字母短褲138美金，約NT＄4,140）也意外適合女生～

卡其燈芯絨長褲（148美金，約NT＄4,440）女生能輕鬆穿到落地的長度，與上次的笑臉拖鞋非常搭。

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