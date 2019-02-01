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名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

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▲▼ 廖曉喬 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲廖曉喬到MANOLO BLAHNIK專賣店挑美鞋。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

記者陳雅韻／台北報導

微風集團策略長廖曉喬走在時尚尖端，也懂得為自家百貨宣傳，於IG秀出她在微風南山百貨剛開幕的名鞋品牌MANOLO BLAHNIK店選鞋照，各色美鞋在她眼前一字排開，讓她陷入選擇困難，但仍心滿意足寫下「A perfect day in breezenanshanofficial」（在微風南山百貨完美的一天），立刻引來好友楊丞琳按讚。

▲▼ 廖曉喬 。（圖／翻攝楊丞琳IG）

▲廖曉喬po美鞋引來好友楊丞琳按讚。（圖／rainie77 IG）

廖曉喬早在正式引進MANOLO BLAHNIK前，就是品牌擁護者，曾穿過紅色款亮相，但美鞋不嫌多，這回完整系列在眼前呈現，完全勾動鞋癡慾望，她一連試穿粉色、黑色等不同風格鞋款，認真搜尋戰利品。

▲▼ 廖曉喬 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲廖曉喬一連試穿多雙鞋。（圖／bridgette_xoxo IG）

MANOLO BLAHNIK最招牌的設計為Hangisi高跟鞋，靈感源自拿破崙的妻子約瑟芬皇后，及他的妹妹Pauline Bonaparte，以144顆水晶裝飾鞋面相當華美。品牌最有名的鐵粉當屬影集《慾望城市》（Sex and the City）的凱莉，她在劇中遭遇搶匪，說出最經典的一句：「你可以拿走我的包包、手錶、戒指，但求求你不要搶走我的MANOLO BLAHNIK鞋。」

▲▼ 廖曉喬 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 廖曉喬 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲MANOLO BLAHNIK鞋優雅華美，單雙42,800元。（圖／品牌IG）

關鍵字：

廖曉喬, 微風南山, MANOLO BLAHNIK
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