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交往時注意5點別讓初升愛苗熄滅　對媽媽的態度超重要

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

當兩個人互相看對眼，那種心中燃起火花的感覺，是不用靠語言也能知道的，而心中的小火苗為了變得更壯盛，將會變得更汲汲營營，但如果一個不小心，不僅無法幫助燃燒反而還會瞬間熄滅，不論是男生、女生，都該注意曖昧期與交往時的習慣，才不會讓戀情來得快去得更快。

＃與媽媽的相處

從一個人對待家人的態度，最能看出他原本的個性，因為與家人相處的時間長，已經毫無顧慮了，所以表現也才最真實，尤其是對最親近的媽媽，是貼心、友好，還是忤逆、惡言相向，給人的印象真的會差很多，畢竟兩人交往最順利的情況下就是最終成為家人。

▲小心把對方嚇跑。（圖／翻攝自Unsplash）

＃不是沒事就要膩在一起

開始約會之後，想要每分每秒膩在一起是人之常情，但是太黏還是有可能嚇跑人家的，想想在還沒有對象以前，自己總是有很多事情可以做，不要讓對方有你整天無所事事、不約會就不知道要幹嘛的感覺，這樣會顯得很沒想法，適時的一起行動，才能真正融入對方的生活。

▲小心把對方嚇跑。（圖／翻攝自Unsplash）

＃逼對方快速回訊息

許多人都會犯這樣的錯誤，雖然大家也都懂這個道理，但不免俗的還是要再提醒一次，有些人會因為對方太久不回覆訊息或是沒接電話而大發雷霆，太誇張的話不僅讓人覺得被壓迫，也會打擾到人家的生活。

▲小心把對方嚇跑。（圖／翻攝自Unsplash）

＃太快見父母、親朋好友

有時候因為太喜歡對方，會一股腦的沖昏頭，想要趕進度，不過除非你真的確認過對方有相同的想法，不然才剛開始就要帶對方認識朋友，甚至是家人，其實是會帶來很大的壓力的。

▲小心把對方嚇跑。（圖／翻攝自Unsplash）

＃急著討論未來

就跟急著見家長一樣，感情這種事誰也說不定，更何況是剛開始就已經在想未來小孩的名字？有些人的確會有「以結婚為交往前提」的想法，但在雙方達成共識的情況之外，還是不要輕易談論遙遠的未來。

▲小心把對方嚇跑。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

男女, 感情
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