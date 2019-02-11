木村光希愛戴蛇手環　嫩妹也能輕鬆駕馭寶格麗

記者陳雅韻／台北報導

木村拓哉剛度過16歲生日的二女兒木村光希（Kōki），去年以15歲之齡出道拿下BVLGARI（寶格麗）代言，不少時尚圈人士認為她難以駕馭高級珠寶品牌，但事實證明她懂得找適合自己的單品，例如Serpenti Forever小牛皮手鐲就是她的心頭好。

▲木村光希戴Serpenti Forever Mermaid皇家藍寶石色蟒蛇皮手鐲,約20,000元。（圖／光希IG、公關照）

BVLGARI招牌Serpenti系列將蛇的意象發揮地淋漓盡致，不僅有奢華的高級珠寶，亦有適合年輕女性的親民設計，木村光希所戴的Serpenti Forever Mermaid 皇家藍寶石色蟒蛇皮手鐲，正是品牌的最佳入門，皮手環兩端裝飾琺瑯蛇頭，辨識度百分百；另有Serpenti Forever小牛皮手鐲，以及一邊是琺瑯蛇頭、另一端為愛心造型的Serpenti Forever Electro Love皮手鐲，均備有多種顏色供選擇。

▲Serpenti Forever小牛皮手鐲，約12,900元。（圖／品牌提供，以下同）

▲Serpenti Forever Electro Love小牛皮手鐲，12,900元。

進階版蛇手環則為18K玫瑰金打造的Serpenti Viper手環，適合與多個手環一起混搭；同系列亦推出容易入手的戒指，款式包括18K白金或玫瑰金鑲鑽、紅玉髓或珍珠母貝搭美鑽等款式。

▲Serpenti Viper玫瑰金手環，161,200元。

▲Serpenti Viper白K金鑽石戒指，87,900元。