話中帶刺討厭鬼　用「優雅應對術」來反擊　讓你更堅強

▲人生種總會遇見喜歡話中帶刺的人，如果無法迴避，就用好話術反擊。（圖／pixabay，以下同）

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有的時候會遇到一些煩人的長輩，或是說話誇張的上司，「你不是讀到大學嗎？連這種也不會」、「看來你也沒我想的這麽行嗎...」，這種話中帶刺既不能得罪又跑不掉，必須要好好處理，除了盡力忍下來排解之外，職場專家也教3招方式來柔性抵抗，稍稍反擊之外還能保持你的優雅。

▲既然逃不掉，不用為這種人不開心。



微笑帶過

對付這種自以為幽默、把快樂建築在別人痛苦上的對象，就自動忽略這種垃圾話，然後一併以微笑帶過，這樣對方不但不了解你的情緒，也看不懂你的意圖，反而會覺得你難以捉模，不好招惹。

▲用微笑來帶過一切。

將言語誇大

「有人告訴我你上班都在混耶，難怪你的業績一直都沒有起色，當薪水小偷當得很爽嘛～」「對啊，我都每天在喝下午茶，每天都跟客戶約在迪士尼樂園培養感情，放長線釣大魚是要時間的嘛～」用這類讓話變得更誇張的方式，不但能轉移焦點，也能用較幽默的形容詞化解尷尬。

▲對於伶牙俐齒的上司，就把個性變的油條一點。

簡短的軟釘子

愛酸言酸語的人，有種是很喜歡抬槓的，若你辨識眼前是這類人物，請用簡短的方式回應他，開啟你的「句點王」模式，就能讓對方自討沒趣，他好不容易想了這麼多挖苦的句子，結果就被「好的」、「嗯」、「喔」帶過，淡淡的附和他也就拿你沒辦法。

▲用淡然的方式回應，讓他自討沒趣。

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