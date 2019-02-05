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一聞就難忘！頂級香氛MFK推出文青「自由之我」淡香精

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▲▼ MFK自由之我淡香精。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲這款香水被譽為2019年最值得期待的香味之一。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

天才調香師Francis Kurkdjian又有新創舉，2019年推出「Gentle Fluidity自由之我」淡香精 ，作為他近期的調香代表作。這款香水非常特別，以流動的性別概念作為靈感，他認為性別不該被框限，應該有更多可能。


作為MFK最受矚目的香水之一，「Gentle Fluidity自由之我」淡香精，即將在2/1全球同步上市，自由之我是兩款新香水的名稱，共享相同的名字，卻造就了兩種截然不同的嗅覺特性。

▲▼ MFK自由之我淡香精。（圖／品牌提供、翻攝自IG）　

▲Gentle Fluidity  自由之我 淡香精（金），70ml，售價 5,900元。

▲▼ MFK自由之我淡香精。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Gentle fluidity 自由之我 淡香精（銀），70ml， 售價 5,900元。

Gentle Fluidity 總共選用多達49種香材，更進一步透過杜松果、肉豆蔻、芫荽子精華、麝香、香草與琥珀木質等六種香材的香味輪廓，完美變化出兩款香水的微妙差異，進而創造出相近又相異，且舒適自在的嗅覺體驗。

▲▼ MFK自由之我淡香精。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲天才調香師Francis Kurkdjian的新作帶給粉絲無限驚喜。（圖／翻攝自instagram@@franciskurkdjian）

大師分享用香本來就不該有男、女之分，更不建議混香，他建議如果想要變換香氛，可以先洗澡後再噴上新的香味，這樣才能完整呈現香味調性。而噴香水除了噴在手腕外，噴在髮絲、耳後或衣物上都能讓香味更持久，他還提醒噴香水後不要摩擦，以免破壞香水結構。

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關鍵字：

MFK, 香水, 自由之我淡香精
fashion.net

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