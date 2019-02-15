暗黑力量席捲潮流圈！盤點5雙必買「黑魂」球鞋

編輯／Duke 圖／翻攝自Sneakernews、Juice-Taipei、Nike官網

很多人的心目中，就是特別喜愛某些顏色的球鞋，但今天必須告訴各位，你的鞋櫃裡，必須要有一雙「黑魂」的球鞋，什麼是「黑魂」，也就是「全黑」的鞋款，今天幫各位盤點5雙好看好搭的「黑魂」鞋款。

1.Yeezy 500 「Utility Black」

這雙在去年的7／7販售，也是老爹鞋最火紅的時候，一開賣馬上被秒殺，但在市場的轉售價格，始終沒辦法突破萬元大關，不曉得是「審美」的問題，還是其它的因素，但這邊要告訴各位，這雙鞋的實體與腳感真的是好到沒話說，不妨去找個有公信力的炒賣店試穿看看吧！

2.Ultra Boost「Triple Black」

每當Ultra Boost推出新的一代，必定會推出所謂的「黑魂」配色，Boost優秀的腳感與全黑鞋身搭配，真的是美到想哭，而且「黑魂」會這麼搶手有只有一個原因，那就是白色的Boost真的太容易泛黃了，入手全黑就再也不怕髒掉了。

3.Nike Zoom Vomero 5 SP

這雙是上次Nike與A-Cold-Wall*聯名，所用的原型鞋款，繼上次那肥大的屁股不受好評後，這次Nike推出復刻的Zoom Vomero 5全黑供大家購買，並且沒有那肥大的屁股哦，共推出黑與白兩色，有興趣的朋友可以上Nike官網、各大經銷商試穿哦。

4.Off-White X Nike Air Presto 2.0

繼1.0火紅的Presto（魚骨），在市場轉售價不斷攀升後，萬眾期盼下終於在去年7／27推出全新2.0並且是黑與白兩色，而且細節跟上一代完全一樣，販售當天就引發熱潮，並且價格始終高居不下，各位如果想入手的話，可能要有大失血的準備哦！

5.Nike Air Force 1

這雙經典中的經典，自1982年推出以來，陪伴著大家的童年，至今依舊是雙百搭的鞋款，左側明顯的Air字樣，與前面經典的鐵牌，都是大家喜愛的Air Force 1的小細節，是一雙不可或缺的好鞋。

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